В области поставили одиозный план – сдать в этом году не менее 1 млн квадратных метров жилья, но, как выяснилось, есть проблемы. - У нас появился новый тип обездоленных, кроме многодетных матерей, - сообщил на комиссии по строительству предприниматель и депутат облмаслихата Сергей Вишняк. - Это субподрядчики, которые, выполнив свой объем работы, по полгода ждут, когда подрядчик в ними расплатится. Им говорят: с нами не рассчитался бюджет, потерпите, и таких терпил начинает набираться не меньше, чем многодетных матерей. Замакима области пообещал разобраться в данном вопросе. - По плану финансирования мы деньги раскидываем по месяцам. Был промежуток, когда стоял вопрос по реализации жилья, мы все урегулируем, - пообещал замакима.