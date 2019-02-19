Привести локоны в порядок помогут продукты, которые есть у каждого в холодильнике.Смешайте блендером 2ст.л. творога, жирностью от 9 до 18%, и очищенный от кожуры небольшой огурец. Легкая и приятная маска, можно делать пару раз в неделю.2 желтка смешать с 1 ст.л. меда. Если волосам не хватает блеска, добавьте 1ч.л. коньяка. Смывать маку лучше прохладной водой, чтобы желток не свернулся.Измельчите алоэ и отожмите сок. Смешайте 2 ст.л. сока с 1 ч.л. меда и вотрите в кожу головы. Если у вас аллергия можно втирать просто сок алоэ, без меда.В зависимости от длины ваших волос возьмите 1-2 спелые киви, очистите от кожуры, мякоть разомните и распределите по волосам. Это поможет остановить появление седины.Разомните мякоть спелого банана, добавьте 1 ч.л. подогретого кокосового масла. Уже после первого раза волосы станут гладкими и блестящими.Делайте маску с прессованными дрожжами, потому что в сухих меньше пользы. Возьмите 20 гр. дрожжей, разведите в 100 мл подогретого до 40 градусов обезжиренного кефира и оставьте на 15 минут. Маска нужно нанести не только на кожу головы, но и на волосы полностью.Делать маску нужно не чаще раза в неделю, чтобы не перегрузить волосы витаминами. Нанося маску массируйте голову – так питательные вещества быстрее впитаются. Нанеся маску на волосы или на кожу головы, наденьте полиэтиленовую шапочку и утеплите полотенцем. Держать маску необходимо не менее 30 минут. После вымыть голову шампунем, как обычно.