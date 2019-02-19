Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель отдела управления энергетики и ЖКХ ЗКО Беймбет Мусин, с начала февраля 2019 года в области снизились цены на горюче-смазочные материалы. – Цена на топливо марки АИ-92 в среднем снизилась на 3-4 тенге. В городе бензин марки АИ-92 казахстанского производства стоит 140 тенге. Кроме этого, на некоторых АЗС зафиксировано снижение цен на зимнее дизельное топливо в среднем на 8-11 тенге. Местные производители топлива АО «Конденсат» снизили стоимость зимнего дизельного топлива с 215 тенге за литр до 204 тенге, - сообщил руководитель отдела управления энергетики и ЖКХ Беймбет Мусин. По словам руководителя отдела, в данный момент на нефтебазах области имеется достаточный объем топлива. – В целом ситуация на рынке стабильная. Дефицита и очередей на АЗС не наблюдается, - заключил Беймбет Мусин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.