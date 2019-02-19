Иллюстративное фото из архива "МГ" Министерство образования и науки РК прокомментировало информацию в социальных сетях об отчислении воспитанников детских садов, которым в середине учебного года исполнилось шесть лет. Отчисление детей идёт вразрез с законом "Об образовании", сообщает пресс-служба ведомства. - В соответствии с государственным общеобязательным стандартом дошкольного воспитания и обучения, дети пяти и шести лет воспитываются и обучаются в группах дошкольной организации или в предшкольных классах школ. Предшкольная подготовка является обязательной в соответствии со статьей 30 Закона РК "Об образовании, – сказали в ведомстве. В министерстве отметили, что воспитанник, зачисленный в дошкольную организацию, не может быть отчислен из неё до приёма в 1 класс. Эта норма регулируется пунктом 16 государственного общеобязательного стандарта дошкольного воспитания и обучения. - Все дети должны получить в дошкольных организациях весь положенный объём знаний, чтобы в школу они пришли подготовленными и начали учиться с равными стартовыми возможностями, вне зависимости от того, будет ли им на момент поступления в первый класс шесть или семь лет, – отметили в ведомстве. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.