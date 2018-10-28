На выставке представлен скот ангусовской, казахской белоголовой породы крс, а также овцы едильбаевской породы и мериносы. А вместе с сельхозтехникой взору сельчан и крестьянских хозяйств представили новые достижения в науке, необходимые для отдаленных районов. Вода и свет — вот главные условия для фермеров отдаленных районов, чтобы развивать животноводство. Поэтому для более качественной работы на праздник пригласили разработчиков возобновляемых источников энергии для сотрудничества. - В основном наши клиенты — главы КХ. 80 процентов от расходов на новые технологии им возвращаются. Мы устанавливаем у них солнечные батареи на 11,5 киловатт в день или 2 киловатт в час. Такими панелями можно запитать холодильник, телевизор, насосы для воды и другие приборы. Кроме того, реализуем аккумуляторы. Мы работаем с хозяйствами акжаикского, сырымского, жаныбекского районов. Теперь будем договариваться с казталовскими фермерами, - рассказал представитель ТОО «Габдулов М.С.» Жандос ХУСАИНОВ. В этом году работники сферы сельского хозяйства поработали на славу. Заготовлено достаточно кормов, скот и помещения к зиме готовы. На стенде с показателями сельских округов заметен реальный прогресс. Выступая с поздравлениями аким района отметил, что благодаря всесторонней государственной поддержке сельское хозяйство достигло весомых результатов. - В этому году по нашим планам мы хотим довести количество племенного скота КРС до 3 тысяч по району. Это во многом зависит от неустанного труда хозяйств. Кроме того, в районе будет построена откормочный комплекс. А ввод в эксплуатацию кирово-чижинского канала позволит фермерам сел Талдыкудук и Акпатер выйти на новый уровень в развитии животноводства. Призываю вас сообща достигать новых побед в сельском хозяйстве, - проинформировал собравшихся аким Казталовского района Абат ШЫНЫБЕКОВ. В ходе официальной части были отмечены лучшие рабочие, хозяйства, чьи показатели намного улучшены и акимы сельских округов. Праздничное мероприятие продолжилось концертной программой, которую подготовили районные артисты. Гуляния в степи, скачки на разные дистанции и соревнования в других видах спорта надолго останутся в памяти казталовцев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.