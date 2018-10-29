В Казахстане презентована единая информационная система жилищного фонда и жилищно-коммунального хозяйства E-Shanyraq, передает Informburo.kz.

По словам председателя правления АО "КазЦентр ЖКХ" Нурсултана Джиенбаева, основная цель системы – достижение баланса интересов населения и поставленных государством задач в сфере ЖКХ, сообщает пресс-служба акционерного общества. "Система E-Shanyraq позволит сформировать единое информационное пространство в сфере ЖКХ и систематизировать все данные отрасли на республиканском уровне. Государство посредством системы может контролировать и анализировать изменения в отрасли, оперативно решать возникающие вопросы", – отметил Нурсултан Джиенбаев. По словам спикера, технические паспорта всех многоквартирных жилых домов страны будут оцифрованы, и система сможет постоянно анализировать их техническое состояние. Программа спланирует очерёдность домов, подлежащих ремонту, проведёт "аудит" органов управления МЖД с присвоением рейтинга компании. "Это позволит создать конкурентную среду и стимулировать развитие рынка услуг в жилищно-коммунальной сфере", – резюмировал Нурсултан Джиенбаев.

Иллюстративное фото из архива "МГ"