Конечно, для некоторых людей осень не будет означать ничего, кроме скучного факта, что уже не лето, и они могут рассматривать это как просто интенсивную работу или школьную интермедию между пляжем и Новым годом, с более длинными ночами и ухудшающейся погодой; или, может быть, время, когда футбольный сезон начинает становиться более серьезным. Но ведь очевидно, что мир «красит» себя: осенняя, пламенная листва становится по истине великолепной. Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь подмечал, насколько любопытно это явление, в биологическом плане, учитывая все негативные факторы, которые мы знаем о старении. Это как если бы у них была другая весна в другой палитре, вторая - еще более яркая, чем первая: терракотовая, красновато-коричневая, бронзовая, фиолетовая, золотая. Даже этот тончайший из оттенков, старое золото, с крошечным намеком красного цвета, почти типичный осенний цвет.Каждый раз вы обещаете себе похудеть к лету, набрать мышечную массу, но в итоге все выходит наоборот, и осенью вас начинают преследовать приступы «стремительно пролетевшего лета» и упущенных возможностей. Что проку от сожалений? Запишитесь в тренажерный зал, займитесь фитнесом. Начинайте утро с зарядки, бегайте по вечерам, ведь когда как ни осенью самый чистый воздух, который способствует упражнения для поддержания хорошей физической формы. Более того, доказано, что физическая нагрузка, отлично помогает в борьбе с депрессиями. А если вы склонный падать духом в это время года, то пора подумать о своем теле.Витамин D, известен как солнечный витамин, организм вырабатывает его за счет синтеза холестерина, поглощая естественный солнечный свет. После лета естественное получение этого витамина будет только снижаться, а потому старайтесь получить его из пищи. Он содержится в таких продуктах как рыба, яичные желтки, лесные грибы особенно лисички, молоко. А вот витамин С, он же аскорбиновая кислота, как известно присутствует в ягодах и фруктах. Черная смородина к примеру содержит его в три раза больше чем лимон, и это не говоря уже об облепихе. Что бы не подхватить простуду в это время года, помните об этих витаминах.В то время когда небо становится серым, когда дождь за окном и сырость начинают занимать главное место в восприятии мира, самое время добавить красок. Это может быть яркая одежда, которая ощутимо поднимет настроение. Не верите? Проверьте! Избавьтесь от серых тонов в одежде, ведь их и без того достаточно вокруг. Постоянное созерцание серости только усугубит грусть. Наденьте красный, зеленый или оранжевый свитер, на прогулку. Вы еще не приобрели цветастый шарф? Тогда поспешите! Кроме того, в каждом из нас спит художник. Позвольте ему проснуться! Нарисуйте свою собственную осень! Пусть там будет все что, вы хотите, все о чем мечтаете.Лето закончилось. Самое время отдохнуть от суеты. Вам нужен восьмичасовой сон, тем более, что ночь будет расти, а день соответственно сокращаться. Составьте себе режим сна, во сколько ложиться и во сколько просыпаться, а затем следуйте ему. Слишком ранний подъем или отсутствие режима сна, может поднять уровень мелатонина, что само собой может привести к депрессии.Осень - это время для диких грибов, поэтому отправляйтесь в лес, чтобы найти эти дары природы, лисички и опята. Но опасайтесь ядовитых грибов. Поэтому возьмите эксперта (если вы одиноки, всегда есть Google). 2. Осенние овощи Тыквы, баклажаны, капуста, даже морковь, выглядят великолепно в это время года. Хороший способ запастись витаминами перед грядущей зимой.В самую холодную осень, всегда место чашечке ароматного горячего шоколада. Любимая книга, мягкий теплый плед и горячий шоколад, согреют не только тело, но и душу, даже закоренелых меланхоликов. Вот и весь простой секрет.Пригласите вторую половинку в осенний парк. Это одно из самых романтичных мест, доступных каждому. Именно в это время, когда воздух становится чище и прохладнее, а мы неосознанно жмемся друг к другу, рождаются самые теплые чувства.Для любителей искусства, сентябрь это самое начало сезона лучших спектаклей и пьес.Самый страшный праздник в году? Отличный повод развлечься! Придумайте эффектный костюм, соберите друзей и прогуляйтесь по городу в эту таинственную ночь. И конечно не забудьте сделать удивительные фотографии, а их должно быть не мало.