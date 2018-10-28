Вот краткий список самых пагубных женских привычек.О вреде табакокурения неустанно твердят везде и всюду. Тем не менее, люди не перестают курить. Для мужчин сигарета служит подзарядкой, женщины же с помощью табака борются с лишними килограммами, жизненными неудачами и стрессовыми ситуациями. Причём во время стресса женщины за сигарету берутся в 44% случаев, а мужчины – в 39%. Получается, что женщины курят чаще, чем мужчины. Кроме того, некоторые девушки с полным осознанием хотят похудеть благодаря курению. Хотя, на самом деле, худеют как раз те, кто бросил курить. Плюс ко всему, диетологи установили, что завязавшие с табаком женщины становятся моложе на несколько лет.Справедливо считать, что высокий каблук - символ женственности. И не стоит удивляться, что женщины разных возрастов носят такую обувь постоянно, даже не задумываясь, насколько это вредит здоровью. Происходит нарушение правильной осанки, вполне вероятно появление неприятностей вроде артрита, спинных болей, проблем со связками и сухожилиями в ногах. Врачи говорят, что для ежедневно носимых туфель высота каблука должна быть не более 4-6 сантиметров. Если не получается совсем отказаться от подобной обуви, то можно попробовать носить её реже, например, в торжественных и особых случаях. Кстати, звёзды встают на каблуки только во время церемоний, а в повседневной жизни смело обувают кроссовки.Медики утверждают: у женщин здоровье страдает от стресса сильнее, нежели у мужчин. Женщины больше испытывают тревогу, любят драматизировать и впадать в депрессивное состояние. Милым дамам свойственно вспоминать бывших кавалеров и заниматься преувеличением своих ошибок, промахов и неудач. Привыкнув постоянно беспокоиться (неважно, есть повод или нет), спутница мужчины расшатывает свои и чужие нервы, страдает бессонницей и множеством серьёзных и трудноизлечимых заболеваний нервного характера. Из этого следует вывод : перед тем, как начать делать из мухи слона, нужно помнить - эта метаморфоза вполне способна навредить собственным нервам.У мужчин тоже есть страдания от несовершенства своего тела, но женский пол чаще помешан на мечте о совершенной фигуре. Одно из исследований показало, что почти пятая часть женщин, имеющая нормальный или даже недостаточный вес, считает себя полными! Стремление всё время менять своё тело приводит к понижению самооценки и проблемам со здоровьем. Привыкнув к постоянному недовольству собой, женщины попадают в кольцо нескончаемой череды модных диет, дающих совершенно противоположный результат, иногда весьма печальный или даже трагический. Ещё одна опасность в этом бесконечном стремлении догнать недостижимый эталон красоты - часто проводимые косметические процедуры. Очень опасно, когда их проводят неквалифицированные врачи. Особенно, если это - пластические операции. Много примеров, как подобные хирургические вмешательства сломали не одну жизнь. В целом, привычка всегда и везде быть красивой вполне способна негативно отразиться на здоровье.Бывает и так, что милые женщины пьют наравне с мужчинами: на свиданиях, офисных корпоративах и вечеринках с друзьями. Ещё будучи подростком-максималистом, девушка пытается вести себя так же, как окружающие и старается показаться своей - так она выпивает первую рюмку. К алкоголю на праздничных и торжественных застольях наш народ относится лояльно, и девушка порой начинает прикладываться к бокалу, находясь и дома. Естественно, одна-единственная рюмка алкоголиком не сделает никого. Только женщины пытаются алкоголем унять стресс и излечить травмированную психику. В этом случае нужно иметь в виду следующее: у женщин вес меньше мужского и жидкости, чтобы разбавить алкоголь, в них тоже меньше, в связи с чем они быстро пьянеют.Победить вредные привычки трудно - они же годами врастали в человека. Однако, работая над собой, их можно вывести, улучшив здоровье, самочувствие и подняв самооценку. Если можно от плохих привычек получать удовольствие, то почему бы не получать и от хороших? Просто надо добавить к ежедневному бегу и утреннему умыванию, скажем, еженедельный поход в бассейн или прогулки по вечерам.