Готовясь к операции Айсулу спокойно сдавала анализы и не подозревала, какая неприятная новость ее ожидает. Узнав, что у нее обнаружили вирус гепатита, женщина вновь и вновь задавалась вопросом: как это могло случиться с ней, где и когда она могла заразиться? Из глубокого раздумья ее вывел голос врача: "может, вы перенесли полостную операцию, лечили зубы, делали татуировку, косметические процедуры?" Как много, оказывается, путей проникновения в организм у этого заболевания!

Ежегодно в Атырауской области выявляется около 300 пациентов, инфицированных вирусным гепатитом В или С. Вопреки устоявшемуся стереотипу, гепатитом страдают не только инъекционные наркоманы. Им можно заразиться разными путями, даже в медицинском учреждении. Поэтому сегодня так важно знать пути распространения, а главное - способы профилактики заболевания. Об этом рассказывает главный гепатолог областного управления здравоохранения Ляззат ДЖУМАШЕВА.

Специалисты гепатоцентра . расположенного на базе областной больницы №2, занимаются диагностикой хронических вирусных гепатитов В и С, определением степени активности заболевания, показаний и противопоказаний к противовирусной терапии, а также проведением и мониторингом лечения. Согласно последним статданным, предположительно 500 миллионов человек в мире живут с хроническими заболеваниями, вызванными вирусом гепатита B и C. Число заболевших гепатитом постоянно растет, и наша страна в этом плане не исключение.

– Несколько лет назад в Казахстане проводили обязательный скрининг на выявление пациентов, инфицированных вирусным гепатитом В и С. Обследованию подлежали больные, получавшие длительное стационарное и амбулаторное лечение, которым переливали кровь и её компоненты, делали операции, лечили зубы. В результате скрининга было выявлено много инфицированных. Затем скрининг отменили, но выявляемость осталась на прежнем уровне, так как продолжают проверять на маркеры гепатита пациентов при подготовке к операции к процедуре ЭКО, при жалобах на работу желудочно-кишечного тракта, проводится обязательный скрининг беременных женщин на гепатит В. При желании можно бесплатно пройти обследование на гепатит В и С в поликлинике по месту своего прикрепления, получить квалифицированную консультацию и обследование печени на суперсовременном аппарате "Фиброскан" в гепатоцентре. Согласно республиканскому регистру «Вирусный гепатит», на конец 2017 года по Атырауской области состояло на учете более 1300 человек. Из них 715 – с гепатитом С, остальные – с гепатитом В. Ежегодно по Атырауской области выявляется около 300 инфицированных вирусом гепатита - говорит ЛЯЗЗАТ ДЖУМАШЕВА.

Где может притаиться вирус

Гепатит может быть вызван многими инфекционными и неинфекционными факторами, в том числе алкоголем, длительным приемом некоторых фармакологических препаратов. Но наиболее частой причиной возникновения гепатита являются вирусы. В настоящее время известно пять вирусов гепатита, каждый из которых представляет опасность для человека: A, B, C, D и E. Наибольшую опасность представляют гепатиты В и С, которые могут переходить в хроническую форму с последующим развитием таких неблагоприятных исходов, как цирроз печени и первичный рак печени. Гепатит D возникает только у людей, инфицированных вирусом гепатита В, и значительно утяжеляет состояние и ухудшает прогноз заболевания. Каждый тип гепатита имеет свои особенности течения болезни, и, соответственно, свой протокол для диагностики и лечения. Гепатит С относится к группе вирусов, наиболее приспособленных к выживанию: постоянно меняется, порождая новые субтипы. Именно поэтому невозможно создать вакцину от этого тяжелого заболевания. Но от него можно излечиться. Гепатит В полностью излечить нельзя, но от него можно защититься вакциной.

Заражение вирусными гепатитами B, C происходит через кровь (при использовании нестерильного инструментария при нанесении татуировок, пирсинге, проведении косметических, маникюрных и прочих процедур, связанных с нарушением целостности кожи и слизистых оболочек, при инъекционном введении наркотических средств), а также от инфицированной матери ребенку во время родов и при незащищенном половом контакте. В наше время риск заражения вирусом гепатита увеличился с ростом количества частных стоматологических, косметологических и медицинских кабинетов. Распространению заболевания способствует и то, что в подавляющем большинстве случаев оно протекает в скрытой форме и бессимптомно, за что его и называют "ласковый убийца". В острой фазе, вскоре после инфицирования, может подняться температура, появляется общая слабость, повышенная утомляемость, боль в мышцах и суставах. Обычно люди не обращают на это особого внимания, считая, что просто простудились, а через неделю недомогание проходит. Но исчезают лишь внешние признаки, а сама болезнь переходит в хроническую незаметную стадию. Вирус «оседает» в печени, размножается там, вызывает воспаление и разрушает клетки органа. Процесс может длиться годами и даже десятилетиями, приводя к тяжелым последствиям.

Как излечиться от гепатита

Задачей специалистов является предотвратить неблагоприятный исход болезни. Все инфицированные ставятся на диспансерный учет у себя на участках и получают лечение.

– С января 2018 года внедрена «Дорожная карта реализации мер по профилактике, диагностике, лечению и предотвращению последствий парентеральных вирусных гепатитов в Республике Казахстан на 2017-2020 годы». И теперь мы проводим лечение гепатита по новому протоколу. К примеру, ранее пациенты, инфицированные гепатитом С начинали принимать препараты только когда вирусная нагрузка и фиброз ткани печени достигали определенного уровня. Препараты имели ряд противопоказаний. Сейчас же появились новые высокоэффективные препараты, которые позволяют полностью вылечиться от гепатита С. Риск побочных эффектов минимален, лечение проводится коротким циклом, что удобно для пациентов. Министерством здравоохранения РК была достигнута договоренность о закупе препаратов для лечения гепатита С через ПРООН. Планируемый объем закупа позволит в течение 2018-2020 годов пролечить всех пациентов, стоящих в листах ожидания на терапию. Это огромное достижение на пути к элиминации вируса гепатита С в Казахстане- отметила Ляззат Джумашева.

Противовирусное лечение при хроническом гепатите В, к сожалению, не позволяет полностью вывести вирус из организма, но подавляет его количество в крови до неопределяемого уровня, что позволяет избежать цирроза и рака печени.

И как от него уберечься

Наиболее эффективным способом профилактики гепатита В является вакцинация. В первый раз она проводится новорожденным прямо в родильных домах, а уже после нее делают вакцину от туберкулеза. В последующем вакцинация от гепатита В проводится согласно "Национальному календарю прививок" в 2 и 4 месяца. Она защищает организм до 15 лет. Затем желательно пройти ревакцинацию. Ее также нужно сделать перед полостными операциями, при которых есть риск переливания крови, а также перед стоматологическими и косметологическими манипуляциями. От гепатита С помогают защититься правила личной гигиены: никогда не пользуйтесь чужими бритвенными станками и зубными щетками, обрабатывайте открытые раны, пользуйтесь средствами индивидуальной защиты. При подозрении на заболевание необходимо обследоваться в поликлинике по месту прикрепления. Все эти меры позволят защититься от хронического вирусного гепатита.