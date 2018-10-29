Иллюстративное фото с сайта BNews.kz Об этом рассказал руководитель национального Агентства по поиску и спасению Мохаммад Саюги, чьи слова передает портал Detik. По его данным, на борту лайнера было 189 человек: 181 пассажир, в том числе трое детей, а также восемь членов экипажа – два пилота и шесть бортпроводников. Ранее стало известно, что пассажирский самолет Boeing 737 MAX 8, выполнявший рейс JT-610 из столицы страны Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг на острове Банка, исчез с радаров около половины седьмого утра по местному времени (полтретьего ночи по московскому). Он вылетел из столичного аэропорта в 6.20 (2.20 мск), а через 13 минут после взлета пропала связь с экипажем. Судя по данным ресурса Flightradar, отслеживающего полеты гражданской авиации, воздушное судно упало в море. Через пару часов поисков представители индонезийского Агентства по поиску и спасению объявили об обнаружении места крушения воздушного судна. Спасатели уже нашли обломки лайнера и личные вещи пассажиров. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.