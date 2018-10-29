iУральских пациентов с патологией органов зрения будут консультировать ведущие специалисты оренбургской офтальмологической клиники. Ежемесячный прием на платной основе ведут врачи офтальмологи Оренбургской клиники «Микрохирургия глаза» им. С. ФЕДОРОВА. Запись на прием к врачу производится по контактным телефонам: 8 7112 24 26 90,  51 70 22, 8 701 914 70 42, 8 777 863 55 53. Прием осуществляется по адресу: г.Уральск, ул.Молдагуловой, 3. 1 А также по данным телефонам можно записаться на групповую поездку и дальнейшее лечение в Оренбургском филиале Федерального Государственного Бюджетного Учреждения Межотраслевого Научно-Технического Комплекса "Микрохирургия глаза" имени академика Святослава Николаевича Федорова" Минздрава России. i (1) Более подробную информацию о клинике вы можете найти на официальном сайте, перейдя по ссылке. operats Ранее оренбургские специалисты уже приезжали в Уральск и смогли оказать консультационную помощь пациентам с различными заболеваниями глаз. Лицензия №0010976 от 20. 01. 2011 г. выдана Управлением здравоохранения ЗКО. На правах рекламы.