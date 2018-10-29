25di4Go3F6M Мужчина пытался скрыться от полицейских в районе села Х.Ергалиева Исатайского района. Автолюбитель отказался остановиться по приказу дорожного патруля, вследствие чего началось преследование. При подъезде к городу Атырау рядом с Областным туберкулезным диспансером мужчину попытался остановить еще один патрульный, однако он также проигнорировал его. - В итоге нарушитель был остановлен третьим сотрудником дорожной полиции в районе моста по ул.Алиева, рядом с ним находился пассажир. Водителя сразу же отвезли на освидетельствование в наркологию, по результатам которого высилось, что он не находился в состоянии алкогольного опьянения. Как рассказал мужчина, она начал скрываться от преследования, потому что был за рулем служебной машины, на которую не была выдана страховка, - рассказали в пресс-службе ДВД Атырауской области. В отношении нарушителя был заполнен административный протокол по ст. 612 КоАП "Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления", а также протокол по ст. 613 КоАП "Невыполнение требований сотрудника органов внутренних дел (полиции)". -Возможно привлечение по ст. 230 ч2 КоАП РК, - уточнили в пресс-службе ДВД Атырауской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.Иллюстративное фото aif.ru