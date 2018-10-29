Сотни большегрузов "застряли" на казахстанско-российской границе в ЗКО (видео)

Уже неделю на границе работают сотрудники департамента госдоходов, которые проверяют фуры, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". bwDuUB3DxDA По словам жителя Уральска Дмитрия, он ехал из Уральска в Самару рано утром 29 октября. - По пути до поста "Сырым" насчитал 108 фур, которые ехали в Россию. Еще 253 большегруза стоят в сторону Казахстана. Легковые автомобили проезжают спокойно. Получается, задерживают только большегрузы. Водители говорят, что все дело в налоговиках, якобы таможенные посты восстановили на границе, - рассказал Дмитрий. В дежурной части пограничной службы сообщили, что они работают в плановом режиме. - С 22 октября служба департамента госдоходов проверяет большегрузные автомобили, возможно, поэтому возникает большая очередь, - рассказали в погранслужбе. Между тем, в департаменте государственных доходов ЗКО сообщили, что 9 октября вступил в силу приказ «О внесении изменений и дополнений в совместный приказ председателя КГД МФ РК от 31 мая 2018 года № 221 и директора пограничной службы КНБ РК от 6 июня 2018 года № 405-ПА «Об утверждении Порядка взаимодействия Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан и Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан при осуществлении контроля на Государственной границе Республики Казахстан, несовпадающей с таможенной границей Евразийского экономического союза». - На основании норм данного приказа, в настоящее время одной из основных задач является мониторинг в отношении всех перемещаемых через государственную границу грузов и товаров. Так, пограничные формирования ПС КНБ РК оказывают содействие территориальным органам КГД МФ РК в получении одного из следующих документов на грузы и товары: международной товарно-транспортной накладной (CMR), товарно-транспортной накладной или иной документ, содержащий сведения о грузе (товаре), его отправителе и получателе. То есть в целях мониторинга перемещаемых через госграницу грузов и товаров, сотрудники погранслухбы КНБ РК передают должностному лицу структурного подразделения территориального органа КГД МФ РК вышеуказанный товарно-сопроводительный документ. В свою очередь, сотрудник департамента госдоходов сканирует такой товарно-сопроводительный документ и передает обратно должностному лицу пограничного формирования ПС КНБ РК, при этом процедура сканирования должна длиться не более трех минут, - сообщили в департаменте госдоходов по ЗКО. Как стало известно, на посту "Сырым" экспортно-импортный контроль проводится с 22 октября. - У нас есть совместный приказ. Мы с водителями никак не контактируем. Документы на товар приносят сотрудники погранслужбы. Мы их сканируем (документы - прим. автора) и сразу же возвращаем. Все это занимает 1,5-2 минуты не больше. Эта процедура необходима для дальнейшего учета, чтобы в будущем проконтролировать, был ли задекларирован товар в полном объеме, - прокомментировала ситуацию руководитель управления разъяснительной работы ДГД ЗКО Айман Куанова. В ведомстве отметили, что вряд ли процедура контроля могла вызвать большую очередность на границе. - Водители отмечают, что на мосту по дороге до границы в Таскалинском районе проводятся ремонтные работы, в связи с чем они предпочитают объезжать через пост "Сырым", - считают в ДГД. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.