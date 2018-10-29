Тело неизвестного мужчины, на вид которому примерно 45-50 лет, было обнаружено в кустах между зданием драматического театра имени Островского и ночным клубом "Guest". На трупе не было явных признаков насильственной смерти. На месте работают сотрудники полиции. Личность погибшего устанавливается. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.