До 16 лет девушка значилась как инвалид детства. Однако позже, во время переосвидетельствования, департамент комитета труда, социальной защиты и миграции по ЗКО девушке в продлении инвалидности отказал. - Мне сказали, что заболевание есть, но ограничений нет. Я неоднократно обращалась к ним, но все время мне отказывали. Потом сказали, чтобы я и Алматы или из Астаны привезла справки, подтверждающие диагноз. Мне тогда было 16 лет и денег на поездку у меня не было, - рассказала Яна ПОПОВА. По словам девушки, заболевание передалось ей от матери, которая тоже страдает этой патологией. В 2017 году у девушки родился ребенок. Но, к сожалению, оказалось, что и ребенку передалось заболевание матери. Годовалый сын Яны тоже является инвалидом. - Нам пришлось ехать в Алматы на консультацию. Сказали, что ребенка могут прооперировать. Заодно я и сама прошла обследование. Мне сделали МРТ, УЗИ, которые показали, что у меня есть ещё сопутствующие заболевания, такие как артрит, мышечные грыжи, венозные узлы и варикозное расширение вен. С этими документами я снова пошла за инвалидностью. Но у меня опять не получилось. Они опять сказали, что я вполне могу работать, - рассказала девушка. Выяснилось, что девушка написала заявление в суд на департамент. - Я не выдержала и подала в суд. Потому что считаю, что это откровенное бездействие со стороны департамента. Но в суде они заявили, что якобы у меня не было направления формы №88, в которой должно быть указано, что у меня есть ограничения, есть сопутствующие заболевания. Хотя я им предоставила полный пакет документов. Пятая поликлиника, в которой я наблюдаюсь, тоже бездействует. Они ждали выездную комиссию департамента, которая должны была меня проконсультировать. Я не смогла присутствовать на этой комиссии. Потом хирург мне говорит, что комиссия мне отказала в выдаче формы №88, - заявила Яна ПОПОВА. Кроме того, в поликлинике девушке пригрозили, что если она будет продолжать обращаться к ним с просьбой выдать данную справку, то они напишут на неё жалобу. Хотя, по словам девушки, она имеет право каждые полгода проходить переосвидетельствование. Судебное разбирательство девушка проиграла. Однако, Яна не собирается сдаваться и подала апелляционную жалобу. - Я обращалась ко всем: и в акимат, и в управление здравоохранения. Везде одни отписки. Никакого результата за четыре года. Я хочу, чтобы мне восстановили группу инвалидности, чтобы я вовремя получала должное лечение, которое мне положено. Сейчас для меня главное - здоровье сына. Его через три месяца будут оперировать в Алмате. Муж работает один. Денег катастрофически не хватает. Я работать не могу. Ноги отекают до гигантских размеров. Это сопровождается сильнейшими болями. Носить обувь порой бывает невозможно. Из-за отеков ногтевые пластины начали гнить. Прием лекарств мне был противопоказан. Потому что сын на тот момент был на грудном вскармливании. Но сейчас мне необходимо медикаментозное лечение, - отметила девушка. Стоит отметить, что в департаменте комитета труда, социальной защиты и миграции по ЗКО заявили, что в данный момент идут судебные разбирательства. - В апелляционной коллегии ЗКО суда рассматривается заявление Яны ПОПОВОЙ касательно установления инвалидности. В этой связи ответ будет предоставлен по завершению судебного процесса, - рассказали в департаменте. Желающие помочь девушке могут перечислить средства на счет Яны ПОПОВОЙ: KZ 6360 1000 200948572 Счет в Халык банке: 4390 8782 6266 7610 Также вы можете позвонить по телефону 8 771 849 42 27