При каких обстоятельствах произошло ДТП - неизвестно. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что звонок на станцию скорой помощи поступил в 7.44. - В 7.49 карета скорой помощи была на месте происшествия. Пострадал неизвестный мужчина, ему около 60 лет. Диагноз - открытая черепно-мозговая травма. Смерть мужчины наступила при бригаде скорой помощи, - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения. В пресс-службе департамента полиции пообещали прокомментировать произошедшее позже. Другие подробности ДТП выясняются.