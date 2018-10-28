Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается дождь. Температура воздуха днем составит 10 градусов тепла, ночью 7 градусов тепла. Пасмурная погода без осадков ожидается в Атырау. Днем синоптики прогнозируют +15 градусов, ночью +10. 18 градусов тепла ожидается днем в Актау. Ночью столбики термометров опустятся до +9. Дождь и 12 градусов тепла ожидается днем в Актобе. Температура воздуха ночью составит +10 градусов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.