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Социум

В Казталовском районе реализованы проекты в рамках «Рухани жаңғыру»

Вклад в развитие села внесли выпускники местной школы, закончившие ее в разные годы. На этот раз здесь построили мечеть и игровую площадку, разбит парк с необычной композицией «Ауыл – ел бесігі», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Уроженцы села Карасу, выпускники местной школы внесли немалую лепту в благоустройство и укрепление материально-технической базы своей малой родины. В населенном пункте было реализовано 4 проекта на сумму 4 млн тенге. В рамках проекта «Туған жер» была открыта новая зона отдыха, подведена вода. Также выпускники сельской школы 1984 года установили композицию «А
Дана Рахметова
В Казталовском районе реализованы проекты в рамках «Рухани жаңғыру»
Вклад в развитие села внесли выпускники местной школы, закончившие ее в разные годы. На этот раз здесь построили мечеть и игровую площадку, разбит парк с необычной композицией «Ауыл – ел бесігі», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Уроженцы села Карасу, выпускники местной школы внесли немалую лепту в благоустройство и укрепление материально-технической базы своей малой родины. В населенном пункте было реализовано 4 проекта на сумму 4 млн тенге. В рамках проекта «Туған жер» была открыта новая зона отдыха, подведена вода. Также выпускники сельской школы 1984 года установили композицию «Ауыл – ел бесігі». - Мы собрались здесь по особому случаю. 35 лет как закончили нашу школу. Приехало очень много земляков. В будущем у нас много планов по развитию села. Надеюсь что в скором времени будут реализованы и другие проекты, - говорит сельчанин Ералы Кусайынов. Выпускники, которые закончили школу 10 лет назад своими руками построили башню для сельской мечети. В священный месяц Рамазан, мы старались сделать что-то по-настоящему полезное для своего родного края, отметили они. Кроме того карасуйцы построили игровую площадку во дворе детского сада «Ақжелкен». - Программа «Рухани жаңғыру», которую инициировал елбасы, очень нам помогает. Мы видим, как меняется село. Все это сделано руками местных жителей. Кроме того, мы стали более глубже изучать нашу историю, обычаи и традиции, культуру и религию. Я считаю, это правильное направление, и наши земляки об этом не забывают, вносят достойный вклад в развитие родного края, - говорит житель села Халел Торегалиев. После праздничных церемоний земляки собрались в Доме культуры, чтобы обсудить дальнейшие планы по развитию родного села. Также здесь была презентована книга «Туған жерім – Карасу», написанная Асхатом Куанышкалиевым и Ляззат Сериковой. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
открытие Проекты

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