В Казталовском районе реализованы проекты в рамках «Рухани жаңғыру»

Вклад в развитие села внесли выпускники местной школы, закончившие ее в разные годы. На этот раз здесь построили мечеть и игровую площадку, разбит парк с необычной композицией «Ауыл – ел бесігі», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Уроженцы села Карасу, выпускники местной школы внесли немалую лепту в благоустройство и укрепление материально-технической базы своей малой родины. В населенном пункте было реализовано 4 проекта на сумму 4 млн тенге. В рамках проекта «Туған жер» была открыта новая зона отдыха, подведена вода. Также выпускники сельской школы 1984 года установили композицию «А