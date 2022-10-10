-Несколько взрывов в Шевченковском районе – в центре столицы. Все службы следуют на место ЧП. Детали позже, – написал он в Telegram.

- 229-й день полномасштабной войны. 229-й день нас пытаются уничтожить и стереть с лица земли. Целиком. Уничтожили наших людей, которые спали дома в Запорожье. Убили людей, которые ехали на работу в Днепре и Киеве. Воздушная тревога не утихает по всей Украине. Есть попадание ракет. К сожалению, есть погибшие и раненые. Очень прошу: не оставляйте укрытия. Берегите себя и своих родных. Держимся и будем сильными, – написал Зеленский.

Missile strike at playground in Kyiv. Russia kills Ukrainian children #russiaisaterrorisstate pic.twitter.com/U22REMLbL9 — Денис Казанський (@den_kazansky) Загрузка твита...

Фото Денис Казанський в Twitter Утром 10 октября в Киеве после объявления воздушной тревоги прогремели несколько взрывов. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан не оставлять укрытия.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.