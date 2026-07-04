В Китае высшим орденом наградили врача-этнического казаха

Награду Ухасу Сулеймену вручили на торжественном мероприятии, посвященном 105-летию Коммунистической партии Китая. По данным китайских СМИ, врач стал первым казахом, удостоенным ордена "1 июля". Кадры награждения опубликовали в TikTok-аккаунте qazaq_eli_news.

Ухас Сулеймен начал свой путь в 1975 году после окончания медучилища. Долгие годы он работал в системе здравоохранения Китая, занимая пост замглавного врача отделения внутренних болезней в больнице района Шаусек.

Вместо комфортной работы в городе молодой врач добровольно уехал в отдаленные пастбищные районы Синьцзяна. Десятилетиями он верхом на лошади добирался до пациентов через горные тропы, бурные реки и метели. Однажды в сильный буран он несколько километров шел пешком по глубокому снегу, чтобы вовремя принять роды и спасти жизнь женщине.

За годы работы Ухас Сулеймен проехал более 200 тысяч километров, оказывая медпомощь жителям отдаленных аулов. Он принял свыше 100 тысяч пациентов и помог родиться более чем 3200 детям. Местные пастухи уважительно называют его "воином в белых одеждах на коне".

Выйдя на пенсию в 2015 году, Ухас не оставил медицину. Он открыл собственный кабинет, где продолжил бесплатно лечить людей, и запустил волонтерский проект для помощи жителям отдаленных районов.

За преданность профессии и многолетний труд врач удостоен высшей партийной награды Китая - ордена "1 июля", который вручается членам КПК за выдающийся вклад в развитие страны и благополучие людей.

История Ухаса Сулеймена вызвала широкий отклик в соцсетях: пользователи активно поздравляют врача и называют его примером беззаветного служения людям.