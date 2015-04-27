В Китае запретят стриптиз на похоронах

Минкультуры Китая планирует запретить эротические танцы на похоронах. Жители Китая приглашают на похороны стриптизерш для привлечения посетителей. Считается, что чем больше людей придет на прощание с человеком, тем удачнее сложится судьба покойника в загробном мире. Ранее в интернет попали фотографии с церемонии похорон cо стриптизом в провинции Хэбэй. Полиция обратила внимание на инцидент после того, как кадры попали в интернет. По результатам проверки организатору выступления был назначен административный арест на 15 суток, а также штраф 70 тысяч юаней (около 11,3 тысячи долларов). Об этом п