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Шоу-бизнес

В Китае запретят стриптиз на похоронах

Минкультуры Китая планирует запретить эротические танцы на похоронах. Жители Китая приглашают на похороны стриптизерш для привлечения посетителей. Считается, что чем больше людей придет на прощание с человеком, тем удачнее сложится судьба покойника в загробном мире. Ранее в интернет попали фотографии с церемонии похорон cо стриптизом в провинции Хэбэй. Полиция обратила внимание на инцидент после того, как кадры попали в интернет. По результатам проверки организатору выступления был назначен административный арест на 15 суток, а также штраф 70 тысяч юаней (около 11,3 тысячи долларов). Об этом п
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В Китае запретят стриптиз на похоронах
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3037f4b3_1
Минкультуры Китая планирует запретить эротические танцы на похоронах. Жители Китая приглашают на похороны стриптизерш для привлечения посетителей. Считается, что чем больше людей придет на прощание с человеком, тем удачнее сложится судьба покойника в загробном мире. Ранее в интернет попали фотографии с церемонии похорон cо стриптизом в провинции Хэбэй. Полиция обратила внимание на инцидент после того, как кадры попали в интернет. По результатам проверки организатору выступления был назначен административный арест на 15 суток, а также штраф 70 тысяч юаней (около 11,3 тысячи долларов). Об этом пишет Лента.ру.
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 Источник: topnews.ru

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