Правда, заявление на легализацию имущества подали только 6 человек, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта kapital.kz Иллюстративное фото с сайта kapital.kz По словам секретаря легализационной комиссии Уральска Армана АКЫЛБЕКОВА, с начала легализации в комиссию обратились 580 человек, а заявления подали 6 человек на общую сумму 2,5 миллиона тенге. Как выяснилось, уральцы хотят легализовать магазин, земельный участок и пристрой к дому. - На момент легализации имущества лица освобождаются от административной и уголовной ответственности, - рассказал Арман АКЫЛБЕКОВ. - Все расходы субъекты легализации принимают на себя. Также нужно напомнить, что легализовать свое имущество могут только физические лица. По словам секретаря комиссии, из 6 поданных заявлений по 4 комиссией было отказано, поскольку обратившиеся предоставили неполный пакет документов. Еще одна причина, по которой легализационная комиссия может отказать в легализации, - это незарегистрированный земельный участок. Земельный участок под легализацию не подходит. - Легализовать можно здания, сооружения, то есть недвижимое имущество, оформленное на другое лицо, - продолжает Арман АКЫЛБЕКОВ. - На недвижимое имущество должны быть правоустанавливающие документы (например, копия договора купли-продажи или дарения). Если недвижимое имущество стоит на незарегистрированном земельном участке, то оно также не может быть легализовано. Земельный участок должен быть оформлен. Напомним, с 1 сентября 2014 года в Казахстане действует закон об амнистии граждан РК, оралманов и граждан, имеющих вид на жительство в связи с легализацией ими имущества. Комиссии по легализации созданы на местах, то есть жители районов обращаются в районные комиссии, а городские - в комиссию по легализации при акимате г.Уральск. Легализовать можно деньги, ценные бумаги, долю участия в уставном капитале юридического лица, недвижимое имущество, оформленное на другое лицо, право, на которое не оформлено и подлежат госрегистрации, а также здания, строения и сооружения на территории РК, соответствующие строительным нормам и правилам, а также целевому назначению занимаемого участка. Кроме того, это недвижимое имущество, находящееся за пределами РК. Деньги легализуются через банки второго уровня, а недвижимость за пределами республики Казахстан - через налоговый департамент области. Перечень документов при легализации недвижимого имущества: 1)заявление на проведение легализации имущества в двух экземплярах; 2)копия документа, удостоверяющего личность, с предъявлением оригинала при подаче заявления; 3) заключение аттестованного эксперта, осуществляющего техническое обследование зданий и сооружений, на соответствие объекта строительным нормам и правилам; 4) технический паспорт объекта недвижимости. Комиссии находятся при акиматах всех уровней.