Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу региональной палаты предпринимателей. npp В палату предпринимателей Атырауской области обратился ИП «Медет» с жалобой на ПФ АО «КазТрансГаз Аймак». В частности, предпринимателю были выданы технические условия, согласно которым для подключения объекта – нового ресторана на 400 посадочных мест к системе газоснабжения было необходимо заменить стальной газопровод среднего давления диаметром 57 мм на полиэтиленовый газопровод диаметром 63 мм и протяженностью 300 метров. Стоимость изготовления ПСД, по озвученным предпринимателю данным, составила бы свыше 1 млн тенге, не считая услуг подключения. - После вмешательства палаты предпринимателей Атырауской области руководство филиала приняло решение аннулировать ранее выданные техусловия. На данный момент предприниматель получил новые технические условия, согласно которым стоимость проекта составила 86 тысяч тенге, а подключения – 260 тысяч тенге. Пусконаладочные работы оценены в 17 тысяч тенге. Уже в ноябре ИП «Медет» планирует ввести объект в эксплуатацию, - сообщили в палате предпринимателей. Аналогичная ситуация и с ИП «Береке», реализующим проект по выращиванию овощей в тепличных условиях. - При подключении голубого топлива предприниматель столкнулся с проблемой получения выданных ему технических условий, согласно которым точкой подключения определен газопровод высокого давления, расположенный в значительном удалении от месторасположения объекта, в частности, на расстоянии 15-20 км. При условии выполнения выданных технических условий предприниматель, по предварительным расчетам, понесет затраты в размере порядка 15 млн тенге, тогда как стоимость самого проекта по строительству теплицы составляет 5 млн тенге. По итогам работы, проведенной специалистами палаты, достигнута договоренность о подключении объекта к газопроводу, расположенного на расстоянии 100-150 метров, что значительно снизит финансовые затраты предпринимателя, - пояснили в палате. В целом за последний месяц в палату предпринимателей Атырауской области поступило 8 обращений от предпринимателей по проблемным вопросам касательно подключения к сети газоснабжения, четыре – из них были решены в пользу предпринимателей, остальные – на стадии доработки. Стоит отметить, что достичь таких результатов удалось на основании трехстороннего меморандума о сотрудничестве, заключенного между палатой предпринимателей Атырауской области, областным филиалом партии «НурОтан» и ПФ АО «КазТрансГаз Аймак». Аналогичная работа по защите прав предпринимателей проводится и с другими предприятиями-монополистами.