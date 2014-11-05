По данным областного департамента юстиции, с начала этого года по области зарегистрированы 104 брака с иностранными гражданами. В основном это уроженцы России и Узбекистана. За весь прошлый год в Атырау было зарегистрировано 178 «иностранных» браков. Если говорить в целом о регистрации бракосочетания, то с начала года в Атырау связать себя узами брака решили более 4 тысяч пар (в прошлом году количество перевалило за 6 тысяч). Средний возраст вступающих в брак мужчин составляет - 28 лет, у женщин - 25 лет.