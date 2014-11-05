Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" из зала суда. prigovor1 Сегодня, 5 ноября, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам ЗКО судья Акгуль КАРАСАЕВА признала подсудимого Абзала РАХМАТУЛЛИНА виновным по части 3 статьи 103 УК РК - "Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Мужчина был приговорен к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. По словам Акгуль КАРАСАЕВОЙ, трагедия произошла этим летом в Жангалинском районе. Подсудимый отмечал день рождения друга в кафе, где в это время отдыхал и потерпевший. Они случайно встретились в дверях кафе, когда один из них выходил, а второй заходил в кафе. В это время подсудимый задел плечом потерпевшего, и у последнего упал пиджак. Он потребовал поднять пиджак, однако РАХМАТУЛЛИН поднять его не успел, так как это сделал другой человек. Закончить бы все на этом, но потерпевший вызвал подсудимого на разговор на улицу, где между ними возникла драка, в которой оба получили непроникающие ножевые ранения перочинным ножом подсудимого. Обоим в ту же ночь в райбольнице сделали операции, но потерпевший умер от потери крови. - Подсудимый полностью признал вину, он раскаялся, просил прощения у родных погибшего, - рассказала Акгуль КАРАСАЕВА. - Кроме того, РАХМАТУЛЛИН возместил ущерб семье погибшего. Дело было передано в суд по статье 96 УК РК "Убийство", но в ходе судебных разбирательств оно было переквалифицировано в "Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в вышестоящей инстанции. prigovor2 Фото Медета МЕДРЕСОВА