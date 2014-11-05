За 8 месяцев – 100 миллиардов тенге, почти на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года. В финансовом эквиваленте доходы местного бюджета за январь-август 2014 года выросли на 19 миллиардов. На одного жителя региона приходится 60 674 тенге доходов местного бюджета. Общая сумма налоговых поступлений в местный бюджет региона за 8 месяцев составила 38 млрд. тенге, прирост к прошлому году – 7,7 млрд. тенге (25%). Сумма трансфертов из республиканского бюджета увеличилась на 10,3 млрд, до 57,8 млрд. тенге. Доля трансфертов в структуре доходов региона – 58,1%. Источник: Ranking.kz