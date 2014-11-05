- Я живу с женой, дочкой которой 2,5 года и 20-летним братом жены в подвале здания, - рассказывает. - Я не являюсь детдомовцем, право на проживание здесь есть у моей жены и ее брата. Уже больше года мы ютимся в подвальном помещении, где сделали перегородки и провели свет, правда воды у нас там нет. Помимо проблемы с сыростью и отсутствием окон, подвал часто затопляется. Всю ситуацию сложившуюся в общежитии прокомментировал. - Наше общежитие построено в 2001 году, - рассказывает заведующий общежития. - Здесь живут выпускники местного детского дома. Раньше по закону они могли проживать здесь только до 23 лет, сейчас возраст продлили, так как государство не может всех обеспечить жильем вовремя. По словам Умирбая КАЛЫМБЕТОВА, на сегодняшний день в общежитии, которое рассчитано на 106 человек, а проживают 116. Из них 27 семейных пар и 18 матерей одиночек, остальные молодежь, которые перешагнули порог в 23 года - их 74 человека. Всего в "Шаныраке" проживают более 70 детей школьного и дошкольного возраста со своими родителями. Дети ходят в ближайшую СОШ №4 и детские сады №41 и №18. Самым старшим обывателям дома сейчас 37-38 лет. Одной из таких взрослых воспитанниц является Ирина ЛИПИНИНА, у которой пятеро детей, младшему - три года. Ирина в 2011 году жила на даче в районе поселка Деркул, когда произошел потоп ей некуда было идти, и городские власти обратились к Умирбаю КАЛЫМБЕТОВУ, который выделил ей двухместную комнату, так как она является выпускницей детдома. - За последние четыре года 56 человек из нашего общежития получили квартиры по очереди. В 2009 году - 30 человек, в 2010 - 5, в 2011 - 13, в 2012 - 1, - говорит Умирбай КАЛЫМБЕТОВ. - Мы обращались в городской и областной акиматы с проблемой нехватки комнат, они знают сложившуюся ситуацию, но пока никаких действий не предпринято. После прокурорской проверки, которая была в этом году, было решено, что будет рассматриваться вопрос о том, что те, кому больше 23 лет, должны будут жить в нашем общежитии, так сказать, на платной основе, а не на иждевении у государства. Это значит, что жильцы должны будут оплачивать комуслуги, пока здесь находятся, потом когда им дадут квартиру, они уйдут, и на их место придут другие. Так как пока не решен этот квартирный вопрос с выпускниками из детдомов, мы не можем их выгнать на улицу, но и жить бесплатно они до старости они тут тоже не должны. Также Умирбай КАЛЫМБЕТОВ рассказал, что в 2009 году по распоряжению акима было решено разгрузить "Шанырак" и выдали 30 квартир, за последние два года не освободилась ни одна комната. После нового года было решено, что в общежитие будут подселены еще семь человек, только вот вопрос куда. Корреспонденты портала "Мой ГОРОД" зашли в одну из комнат, которую, мягко говоря, комнатой назвать трудно. Размер ее метр на метр, а то и меньше. Там живет семья из четырех человек. На полу играют двое девятимесячных детей, мама в это время собирает разбросанные игрушки. Комната, в принципе, уютная, на окнах шторы, новый диван, чисто и светло, вот только потолок портил всю картину. Из-за сырости в здании побелка на потолке вздулась и потрескалась. - Комната маленькая, но другого варианта у нас пока нет, - рассказывает жительница общежития Лаура. - Что касается приготовления еды, то готовить на общей кухне нет возможности, там нет столов, сыро и пахнет, поэтому готовлю на электрической плитке в комнате, которая стоит на тумбочке. По словам Лауры, условий и для мытья здесь тоже нет. Горячей воды до сегодняшнего дня жители дома еще не видели. - Как таковой горячей воды здесь нет, только из батареи. В пятницу утром включить обещали на выходные, - говорит Лаура. - Купаю детей в комнате, грею воду кипятильником. Главной проблемой жителей общежития является бездействие городских властей, которые не могут точно решить квартирный вопрос. - 4 октября я записалась на прием к акиму города. Мне сказали, что как будет день приема - мне перезвонят. И вот ровно через месяц, 4 ноября, я пошла вновь в акимат, где в 10 кабинете мне сказали, что прием в этом месяце внезапно отменили, - жалуется выпускница детдома Мариана КУЖЕКОВА. - В то время, когда всех, кто меня младше, ставили на квартирную очередь, нас, кто выпустились в 2001 году, не поставили, потом, когда по закону подняли возрастную планку до 29, я, естественно, встала на очередь, но сейчас я стою 777 в списке. Это если в год будут давать по 40 квартир, то годам к 50 у меня будет жилье.