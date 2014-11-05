Сегодня, 5 ноября, в 6.30 утра в поселке Подстепное Теректинского района ЗКО бродячие собаки вновь залезли во двор к Раиде ИХСАНОВОЙ и загрызли 15 овец. Четыре дня назад другие собаки убили 57 голов овец в этом же подворье.
Раида ИХСАНОВА не оправилась от прошлого случая, как сегодня их вновь настигла трагедия. Рано утром ее муж услышал, как лает собака и вышел во двор.
- Муж, когда увидел все, крикнул нас, чтобы мы вышли, - говорит Раида. - Когда мы зашли в загон, то увидели мертвых баранов. Двоих зарезали сами, потому что они были сильно покусаны.
Раида также говорит, что это несчастье у них случается уже второй раз. И они уже побоялись держать животных в том загоне, где в прошлый раз их загрызли.
- Мы их загнали в другое место, закрыли все дыры, а они все равно умудрились залезть, - говорит женщина.
Зять хозяев Нургали ТЕМИРГАЛИЕВ рассказал, что в этот раз собаки пробили дыру в деревянной двери, через которую заходят во двор, и пролезли в нее.
- Перед тем, как зайти в загон, я взял в руки вилы, - объясняет Нургали ТЕМИРГАЛИЕВ. - Когда я туда зашел, собаки были еще там. Две из них выскочили, они перепрыгнули прямо через забор. А одну я заколол вилами, потом ударил ломом по голове.
Также Нургали утверждает, что в этот раз были совсем другие собаки, то есть не те, что в прошлый раз.
Напомним
, 1 ноября в восемь утра на овец этих же хозяев напали бродячие собаки. Тогда они перегрызли горло почти 60 овцам. Замакима Теректинского района Лауаз УАЛИЕВ рассказал корреспондентам "МГ", что местные охотники совместно с сотрудниками полиции вели поиски собак. Нападавшие собаки были пойманы, убиты и отвезены в лабораторию на экспертизу для установления бешенства.
Однако Раида говорит, что не довольна поисками собак.
- Я не довольна поиском, потому что искали только на дачных участках и ездили на машинах по дороге, - возмущается Раида. - А собаки же бегают по степи, в лесополосах. А сегодня вот опять такой случай произошел. 15 голов загрызли. Среди оставшихся в живых есть покусанные, их тоже придется прирезать. Это же наш труд, это наша жизнь, это наш хлеб! В прошлый раз мы почти 70 голов вывезли на скотомогильник. Нам, что, теперь скот дома держать?
На этот раз к хозяевам приехал замакима поселка Подстепное Талгат МАНАТАУОВ, который утверждает, что в субботу он также участвовал в поиске собак.
- В субботу мы вместе с хозяевами искали собак, которые загрызли 60 баранов, - рассказывает Талгат МАНАТАУОВ. - Мы хотели их поймать, но не получилось, пришлось стрелять по ним. Нам помогали местные и городские охотники. Местные убили 4 собак, а городские - 8. Одну собаку мы усыпили. В общем, было ликвидировано 13 бродячих собак.
На вопрос Раиды, почему не ведут отстрел собак ночью, замакима Подстепного ответил, что они по закону вообще не имеют права стрелять в собак, потому что это дачные участки, и можно попасть в людей.
Также стоит отметить, что дом пострадавших находится не на территории Третьего дачного поселка. Он относится к поселку Подстепное Теректинского района ЗКО.
На место ЧП приехал замакима Теректинского района Лауаз УАЛИЕВ.
- Вы все свидетели, мы три дня искали собак, - рассказал Лауаз УАЛИЕВ. - Нам помогали сотрудники полиции, а также охотники. В общем, было уничтожено 13 собак. Пострадавшие хозяева были вместе с нами. Они опознали собак. Три собаки, которые были опознаны хозяевами, были отправлены на экспертизу в лабораторию. На этом мы охоту остановили.
Также Лауаз УАЛИЕВ сказал, что пострадавшим крестьянам обязательно помогут власти, сейчас этот вопрос решается.
Отметим, в этом году на отлов бродячих собак из бюджета ЗКО был выделен 41 млн тенге, 1 млн из них пришелся на Теректинский район.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
Видео Ербола АМАНШИНА