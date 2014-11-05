5 ноября в 2 часа ночи загорелся один из подвалов дома №2 по улице Чингирлауской, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". pozhar - Примерно в третьем часу ночи я еще работал за компьютером, когда вдруг погас свет, и я почувствовал запах дыма, - говорит один из жителей дома Александр. - Выйдя в прихожую, я заметил, что из-под холодильника стелется дым. Я, было, подумал, что рефрежиратор перегорел из-за скачков напряжения, которое у нас в последнее время участились. Но как оказалось потом, этот дым шел из-под пола. Дело в том, что мы живем на первом этаже и если что-то горело бы в подвале, то первым делом дым попал бы к нам. Я разбудил жену, и мы быстро, похватав детей и документы, выбежали на улицу, а это было, поверьте, совсем не просто, так как во всем подъезде была сплошная дымовая завеса. Только выбежав из дыма, мы увидели, что сильно дымит не наш подвал, а подвальное помещение третьего подъезда. Приехавшие на вызов пожарные быстро эвакуировали жителей двух подъездов, а также оперативно начали проводить работы в подвале по тушению огня. Со слов жителей, виновниками пожара могли стать бомжи, облюбовавшие открытые подвалы. После устранения пожара, оказалось, что причиной задымления стал бытовой мусор. Огонь повредил пластиковые трубы водопровода и сеть электроэнергии. Вследствие чего жители многоквартирного дома остались без света и воды на неопределенное время. На место ЧП выезжали 5 спецмашин техники, а также 17 человек личного состава пожарных частей №1 и №2. pozhar1 pozhar2