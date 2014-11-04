На внеочередной сессии городского маслихата руководство проектного института «Казгипроград-1» ознакомило народных избранников с новым генпланом, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото с сайта yvision.kz Иллюстративное фото с сайта yvision.kz Проект рассчитан до 2030 года, но в перспективе его развитие рассчитали и до 2050 года. Как отметили разработчики генерального плана, город должен расти в северном направлении и к 2030 году территория областного центра должна увеличиться до 45,8 тысячи гектаров. Сегодня территория Атырау составляет 16,5 тысячи га. Соответственно, увеличится и население «нефтяной столицы» до 350 тыс. человек. В состав города из 26 пригородных сел войдут 16, а также и два села Махамбетского района. Напомним, что предыдущий генплан, утвержденный в 2002 году, был разработан с расчетным сроком до 2015 года, и срок действия его практически истек. На период разработки действующего генерального плана территория города составляла 13 186 га и к концу расчетного срока предусматривалось увеличить ее до 19205,2 га. Численность населения на 2015 год должна была составить 220 тысяч человек, что практически соответствует параметрам города в настоящее время. На начало текущего года население города с пригородными селами составляло 314,5 тысячи человек, или более 55% населения области. кадровое агентство,кадровое агентство в Уральске,поиск работы,найти работу, найти работу в Уральске,работа в Уральске