На плакате с двух сторон надпись «Аким Ногаев, помоги восстановить мои законные права» и «Требую законное жилье, 27 лет стою в очереди». - Когда я встала в очередь на жилье, старшему ребенку было 9 лет, а младшему полгода, - рассказала Татьяна ПЛОТНИКОВА. – Два года назад я была в очереди шестая по счету, а в феврале этого года мне позвонили и сказали, что меня сняли с очереди, и чтобы забрала документы. Оказалось, что я не могу претендовать на жилье от государства в качестве многодетной матери, поскольку детям уже исполнилось 18 лет. А в чем моя ошибка, если дети выросли, а жилья нам не давали? Я 27 лет стояла в очереди и надеялась. Всего у Татьяны четверо детей. По ее словам, специалисты отдела ЖКХ, после того, как ее сняли с очереди, посоветовали женщине подать в суд. Она так и сделала, однако суд встал на защиту ЖКХ. Напомним, 8 октября женщина уже выходила на одиночный пикет к городскому акимату. Тогда замначальника отдела внутренней политики Валентина ЮРТАЕВА пообещала ПЛОТНИКОВОЙ заняться ее вопросом, однако ответа не последовало, поэтому женщина решила обратиться с плакатом к акиму области. Кроме того, она подала апелляционную жалобу в суд. Женщина согласна на арендное жилье с последующим выкупом, в данный момент она живет на съемной квартире. Через некоторое время женщину пригласили в областной акимат, поскольку разговаривать в городском она отказалась наотрез. В акимат приехал завсектором жилья отдела ЖКХ города Уральск Арман БИСЕМБАЛИЕВ. Он пояснил, что жилье по закону предоставляется многодетным матерям, имеющим на иждивении четырех и более несовершеннолетних детей, а Плотникова уже под данную категорию не подпадает. - Инвентаризация в 90-х годах была проведена недолжным образом. Ежегодно после инвентаризации из списков очередников на жилье по 13 категориям снимается по несколько десятков человек. Например, с начала нынешнего года около 200 человек в Уральске были сняты с очереди, - пояснил завсектором жилья.