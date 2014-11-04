Казахстанская делегация отправилась на международный бизнес-форум в ОАЭ, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". dubai От нашей области в Дубай отправились руководители районов во главе с замакима ЗКО Маратом КАРИМОВЫМ. - Этот форум организовало посольство нашей страны, - рассказал по телефону Марат КАРИМОВ. - Особый интерес у потенциальных инвесторов вызывает сельскохозяйственная отрасль, переработка сельскохозяйственной продукции, открытие откормочных площадок. По словам замакима, делегация ЗКО показала возможности нашей области, были презентованы проекты районов, в том числе отдаленных и именно по развитию животноводства. Уже в начале следующего года к нам должны приехать инвесторы из ОАЭ. - Здесь были предприниматели из Ирака, - продолжает Марат КАРИМОВ. - Один из них занимается поставками мяса в Ирак, он также заинтересовался животноводством в Казахстане. По его словам, в нашей области арабские инвесторы представлены только в индустриальной отрасли, а вот в животноводстве еще нет.