Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на управление административной полиции ДВД ЗКО. По словам инспектора УАП ДВД ЗКО Динары АБДУЛКАЛИКОВОЙ, что для обеспечения безопасности дорожного движения и предупреждения травматизма с 10 по 16 ноября проводится республиканская акция «Неделя безопасности дорожного движения». - В рамках акции в нашей области будут проведены несколько мероприятий, - рассказала Динара АБДУЛКАЛИКОВА. - Так, 10 ноября пройдет акция «Стань заметней» и конкурс «Заботливая мама», 11 ноября состоится акция «День взаимопонимания», 12 ноября - «Студенческие идеи и инициативы - за безопасное движение на дорогах, 13 ноября будет выбрана лучшая автошкола. В пятницу, 14 ноября, личный состав управления административной полиции сдаст кровь в центре крови. На следующий день пройдет акция «Водитель, сохрани мне жизнь!», а 16 ноября будет проведено сразу несколько акций. По словам инспектора УАП, в этот день всем водителям будут раздаваться специальные памятки по безопасности дорожного движения и белые ленточки в знак солидарности и поддержки Дня памяти жертв ДТП. - Управление административной  полиции ДВД ЗКО обращается ко всем водителям, 16 ноября, в День памяти жертв ДТП, в знак солидарности и поддержки включить ближний свет фар на автомобиле, а в полдень, в 12 часов дня по местному времени, нажать на звуковой сигнал автомобиля, тем самым почтить память погибших и пострадавших в ДТП, - говорит Динара АБДУЛКАЛИКОВА.