В минувшую пятницу в областном детском доме провели необычайно красивый конкурс творчества и красоты «Мисс Осень-2014», на котором побывал корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Осенняя пора для большинства людей воспринимается как одно из самых прекрасных времен года. Не стали исключением и маленькие жители областного детского дома.
- Такие конкурсы мы проводим ежегодно, - говорит воспитатель Нургуль ИСМАГУЛОВА. - Но чтобы детям было не скучно, каждый раз придумываем их проведение по-разному:
проводили и «Золотую осень», и «Мистер осень». Здесь самое важное, чтобы детям было интересно, и они смогли проявить свои таланты, показать насколько они артистичны. В
этом году мы решили провести «Мисс осень», где принимают участие 7 девочек. Каждая из них уникальна по своему, девочки очень интересные и, думаю, выбрать лучшую среди
них будет довольно трудно, так как каждая достойна такого титула.
Конкурс содержал в себе несколько этапов. Так, каждая участница должна была проявить смекалку и находчивость, приготовить оригинальное блюдо, продефилировать в
платье собственного изготовления, рассказать о себе и, конечно, раскрыть свои способности.
Пока девочки готовились к очередному испытанию, всех собравшихся развлекали маленькие хозяева детского дома веселыми танцами.
Первый конкурс был, наверное, самым волнительным, ведь каждой девочке предстояло в считанные минуты рассказать о себе и своих увлечениях. Несмотря на волнение,
каждая из участниц прекрасно справилась с заданием и рассказала о себе в стихотворной форме.
Стоит отметить, что у каждой девочки были невероятно оригинальные платья. В ход у девочки шло буквально все: от газет до игровых карт. Как отметили девочки, во всем
им очень сильно помогали их мамы, именно так они называют своих воспитателей.
- Я решила, что будет очень интересным платье из колоды карт, - говорит одиннадцатилетняя конкурсантка Аня ГРАНКИНА. - На мое платье ушло примерно пять колод карт и
довольно много времени. Спасибо моей маме за то, что мне помогала во всем. Сегодня я буду петь мою любимую песню «Мама», которую мне хочется посвятить всем мамам.
Обязательным атрибутом каждой красавицы является хорошая группа поддержки, и таковая имелась и у наших участниц. За девочек переживали их друзья и поддерживали
выступления громкими аплодисментами. Также поддержать девочек пришли их новые знакомые - девочки, которые в этом году участвовали в конкурсе красоты «Мисс Уральск-
2014».
- Мы к девочкам уже приезжали до начала нашего кастинга, - рассказывает вторая вице-мисс Коркем ДАУМОВА. - Уже тогда мы успели подружиться. Думаю, что такой конкурс
даст хорошую возможность девочкам показать себя и не комплексовать в будущем. Хочу от всей души пожелать им удачи.
Следующий конкурс назывался «Рябиновые бусы». Девочки ловко и быстро нанизали на ниточки ягоды рябины.
Работу девочек по достоинству оценили члены жюри, в котором приняли участие меценаты этого маленького праздника - директор ресторана «Керемет» Гульжамал ИРМЕНОВА и
предприниматель Айнагуль НУРГАЛИЕВА.
- Мы стараемся подарить детям радость и поэтому довольно часто проводим праздники для детей с ограниченными возможностями и из малообеспеченных семей у себя в
ресторане, - говорит Гульжамал Бактыгуловна. - Очень хочется подарить детям настоящий праздник, чтобы они смогли почувствовать себя нужными и поверили в свои силы. Вот
и сегодня мы приготовили небольшое застолье для наших деток, которые живут в областном детском доме, а также каждую из участниц ждет подарок. Сегодня мы увидели,
насколько наши дети талантливы, сколько в них жизни. Пусть они будут счастливы и растут в любви и радости.
В третьем конкурсе «Осень - мое вдохновение» девочки показали, что они не только юные модницы, но и прекрасные чтецы стихов. Каждая участница выбрала понравившееся
ей стихотворение про осень. С чувством и большими эмоциями читали девочки стихи великих классиков Сергея ЕСЕНИНА, Абая КУНАНБАЕВА и поэтов-современников.
Что примечательно, практически все дети областного детского дома одинаково хорошо владеют казахским и русским языками.
Для того чтобы жюри не засиделось и не заскучало, ребята решили сделать для них маленький сюрприз и пригласили их на осенний вальс. Было невероятно трогательно
видеть, как маленький, но уже весьма галантный кавалер, ведет свою даму через зал.
После небольшой танцевальной паузы девочки продолжили своё выступление в конкурсе «Осенние перепевы». Под русские народные частушки девочки пританцовывали и не
давали скучать даже самым маленьким зрителям.
По достоинству оценили члены жюри и выступление девочек, и их костюмы, и приготовленные ими блюда, и после недолгого совещания была выбрана победительница
конкурса. Ею стала Мария МАКШАНОВА.
- Спасибо за то, что оценили мое выступление, - говорит Маша. - Я люблю петь, танцевать, у меня много друзей и подруг, я хорошо учусь и очень рада, что у нас есть
такие взрослые друзья, которые не только приходят к нам в гости, но и устраивают для нас праздники. Спасибо всем, кто пришел к нам и поддержал. Это невероятно важно,
когда ты кому-то нужен и дорог.