В минувшую пятницу в областном детском доме провели необычайно красивый конкурс творчества и красоты «Мисс Осень-2014», на котором побывал корреспондент портала «Мой ГОРОД». deti Осенняя пора для большинства людей воспринимается как одно из самых прекрасных времен года. Не стали исключением и маленькие жители областного детского дома. - Такие конкурсы мы проводим ежегодно, - говорит воспитатель Нургуль ИСМАГУЛОВА. - Но чтобы детям было не скучно, каждый раз придумываем их проведение по-разному: проводили и «Золотую осень», и «Мистер осень». Здесь самое важное, чтобы детям было интересно, и они смогли проявить свои таланты, показать насколько они артистичны. В этом году мы решили провести «Мисс осень», где принимают участие 7 девочек. Каждая из них уникальна по своему, девочки очень интересные и, думаю, выбрать лучшую среди них будет довольно трудно, так как каждая достойна такого титула. deti2 Конкурс содержал в себе несколько этапов. Так, каждая участница должна была проявить смекалку и находчивость, приготовить оригинальное блюдо, продефилировать в платье собственного изготовления, рассказать о себе и, конечно, раскрыть свои способности. deti3 Пока девочки готовились к очередному испытанию, всех собравшихся развлекали маленькие хозяева детского дома веселыми танцами. deti4 Первый конкурс был, наверное, самым волнительным, ведь каждой девочке предстояло в считанные минуты рассказать о себе и своих увлечениях. Несмотря на волнение, каждая из участниц прекрасно справилась с заданием и рассказала о себе в стихотворной форме.         deti5 Стоит отметить, что у каждой девочки были невероятно оригинальные платья. В ход у девочки шло буквально все: от газет до игровых карт. Как отметили девочки, во всем им очень сильно помогали их мамы, именно так они называют своих воспитателей. - Я решила, что будет очень интересным платье из колоды карт, - говорит одиннадцатилетняя конкурсантка Аня ГРАНКИНА. - На мое платье ушло примерно пять колод карт и довольно много времени. Спасибо моей маме за то, что мне помогала во всем. Сегодня я буду петь мою любимую песню «Мама», которую мне хочется посвятить всем мамам. deti6 Обязательным атрибутом каждой красавицы является хорошая группа поддержки, и таковая имелась и у наших участниц. За девочек переживали их друзья и поддерживали выступления громкими аплодисментами. Также поддержать девочек пришли их новые знакомые - девочки, которые в этом году участвовали в конкурсе красоты «Мисс Уральск- 2014». - Мы к девочкам уже приезжали до начала нашего кастинга, - рассказывает вторая вице-мисс Коркем ДАУМОВА. - Уже тогда мы успели подружиться. Думаю, что такой конкурс даст хорошую возможность девочкам показать себя и не комплексовать в будущем. Хочу от всей души пожелать им удачи. deti7 Следующий конкурс назывался «Рябиновые бусы». Девочки ловко и быстро нанизали на ниточки ягоды рябины. deti8 Работу девочек по достоинству оценили члены жюри, в котором приняли участие меценаты этого маленького праздника - директор ресторана «Керемет» Гульжамал ИРМЕНОВА и предприниматель Айнагуль НУРГАЛИЕВА. - Мы стараемся подарить детям радость и поэтому довольно часто проводим праздники для детей с ограниченными возможностями и из малообеспеченных семей у себя в ресторане, - говорит Гульжамал Бактыгуловна. - Очень хочется подарить детям настоящий праздник, чтобы они смогли почувствовать себя нужными и поверили в свои силы. Вот и сегодня мы приготовили небольшое застолье для наших деток, которые живут в областном детском доме, а также каждую из участниц ждет подарок. Сегодня мы увидели, насколько наши дети талантливы, сколько в них жизни. Пусть они будут счастливы и растут в любви и радости. deti9 В третьем конкурсе «Осень - мое вдохновение» девочки показали, что они не только юные модницы, но и прекрасные чтецы стихов. Каждая участница выбрала понравившееся ей стихотворение про осень. С чувством и большими эмоциями читали девочки стихи великих классиков Сергея ЕСЕНИНА, Абая КУНАНБАЕВА и поэтов-современников. deti10 Что примечательно, практически все дети областного детского дома одинаково хорошо владеют казахским и русским языками. deti11 Для того чтобы жюри не засиделось и не заскучало, ребята решили сделать для них маленький сюрприз и пригласили их на осенний вальс. Было невероятно трогательно видеть, как маленький, но уже весьма галантный кавалер, ведет свою даму через зал. deti12 После небольшой танцевальной паузы девочки продолжили своё выступление в конкурсе «Осенние перепевы». Под русские народные частушки девочки пританцовывали и не давали скучать даже самым маленьким зрителям. deti13 По достоинству оценили члены жюри и выступление девочек, и их костюмы, и приготовленные ими блюда, и после недолгого совещания была выбрана победительница конкурса. Ею стала Мария МАКШАНОВА. - Спасибо за то, что оценили мое выступление, - говорит Маша. - Я люблю петь, танцевать, у меня много друзей и подруг, я хорошо учусь и очень рада, что у нас есть такие взрослые друзья, которые не только приходят к нам в гости, но и устраивают для нас праздники. Спасибо всем, кто пришел к нам и поддержал. Это невероятно важно, когда ты кому-то нужен и дорог. deti14