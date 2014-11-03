В редакцию "МГ" обратились родители, которые рассказали о том, что в Рубежинской школе на их детей поднимает руку учитель английского языка Айслу БАЙБУЛАТОВА, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Когда корреспонденты приехали в поселок, мама первоклассницы Вероники Елена ПОТАПЧЕНКО рассказала, что об инциденте узнала от старшей дочери Миланы, которая учится в 7 классе этой же школы.
Милана рассказала, что учитель английского языка Вероники обижает их, кричит на них, и даже стукнула сестренку по голове.
- Когда мы начали спрашивать Веронику, она начала плакать и говорить, зачем, мол, Милана рассказала родителям, потому как учитель в классе будет ругать ее, - рассказывает Елена ПОТАПЧЕНКО. - Я начала расспрашивать младшую, дочка рассказала, что учитель подходит к ней сзади и бьет ее по голове во время урока. Вероника говорит, что она хотела заплакать, а учитель велела: "Никаких слез и родителям ничего не говорите".
Мама Вероники рассказала, что сначала родители позвонили классному руководителю, которая, видимо, поговорила с учителем английского.
- Учитель английского подошла на следующий день к ребенку, - продолжает Елена, - вызвала ее из класса и сказала: "Ты зачем рассказала родителям?". Я спросила Веронику, были ли рядом классный руководитель, она ответила: «Да». Она боится их, при классном руководителе не посмела пожаловаться, когда спросила, почему, ответила: "Ты, что, хочешь, чтобы она на меня кричала опять?".
Далее, по словам матери, Вероника сообщила учителю, что не она, а Милана рассказала маме. Учитель вызвала старшую девочку с урока физики и начала кричать, зачем та пожаловалась родителям со словами: «Надо все вопросы решать в школе и не надо приплетать сюда родителей».
- Я пошла в школу к директору, - говорит мама Вероники. - Попросила перевести дочь в другую подгруппу, он обещал разобраться.
Также девочка рассказала, что учитель била не только ее, но и других детей в классе. Это подтверждают другие родители. Мама первоклассницы Карины БЕГЕЛЬДИЕВОЙ рассказала, что о том, что учитель поднимает руку на детей, узнала от других родителей.
- Мой ребенок рассказал, что учительница ее ругает очень сильно, - рассказала Наталья БЕГЕЛЬДИЕВА. - При неправильном ответе она их бьет по спине.
Когда корреспонденты «МГ» обратились за комментариями к руководству школы, то замдиректора по учебно-воспитательной работе Эльвира ТАКСЫМБАЕВА рассказала, что они отреагировали на жалобу родителей, однако заявляют, что факт «не подтвердился».
- Мы проводили беседу с детьми, - объяснила Эльвира ТАКСЫМБАЕВА. - Дети не подтвердили этот факт. Опрос проводился школьным психологом в присутствии классного руководителя. В данной подгруппе дети говорили, что ничего такого не было. Да, учитель строго проводит уроки. Конечно, требовать нужно с учеников. Но факт избиения или даже просто рукоприкладства - у нас этого нет.
Также замдиректора сказала, что ребенку никто не говорил, что не надо рассказывать дома, просто ей сказали, что не надо искажать факты.
Учитель английского языка Айслу БАЙБУЛАТОВА также утверждает, что детей и пальцем не трогала.
- В этой школе я работаю с 2005 года, - рассказала Айслу БАЙБУЛАТОВА. - По поводу Вероники ПОТАПЧЕНКО могу сказать, что ребенок очень спокойный. У меня на нее жалоб нет. Рукоприкладством я не занимаюсь. Я знаю, что детей бить нельзя.
Позже директор школы Талгат ТУЛЕУШОВ прислал в редакцию факсом справку о служебном расследовании, где говорится, что по обращению Елены ПОТАПЧЕНКО была создана служебная комиссия.
- Проведена определенная работа, где выяснялись взаимоотношения учителя и ученицы. Директор школы и замдиректора по УВР посещали уроки в 1 "Б" классе, в частности, и уроки английского языка, также провели индивидуальную беседу с учителем. Классный руководитель и психолог выявляли взаимоотношения БАЙБУЛАТОВОЙ с учениками. В ходе работы установлено, что факт избиения ученицы 1 "Б" класса Вероники ПОТАПЧЕНКО учителем БАЙБУЛАТОВОЙ не подтвердился, - говорится в справке.
Также в этой справке говорится, что 30 октября на заседании комиссии Елена ПОТАПЧЕНКО "повела себя агрессивно, результатами работы не удовлетворена, в процессе разговора перебивала всех, открыто выражая весь негатив, и не дослушав заключения комиссии, ушла с заседания".
Однако родители недоумевают, почему на опрос, который проводила психолог, не позвали кого-то из родителей.
При этом мама Карины сообщает, что их не пускают к детям на урок.
По словам родителей, в сельской школе так заведено, что нужно сначала написать заявление, потом его рассмотрят и скажут, когда можно прийти на урок.
