По словам водителя BMW, он ехал по второй полосе, в это время с третьей полосы на вторую неожиданно выехала Honda. Водитель BMW машинально начал уходить влево и задела "Ладу Гранту" и Volkswagen Vento, после чего врезалась в бортовую "Газель". "Газель", в свою очередь, въехала в ехавший впереди пассажирский автобус. От удара левая сторона "Гранты" оказалась на бордюре. Между тем, и Honda врезалась в пассажирский автобус. Как именно произошло ДТп и виновников аварии предстоит узнать дознавателям управления административной полиции ДВД ЗКО. Жертв и пострадавших в аварии нет. К слову, дорожно-транспортное происшествие собрало на улице большое количество зевак. Позже стало известно, что движение на этом участке дороги было полностью перекрыто сотрудниками полиции.