Сегодня, 3 ноября, аким области Нурлан НОГАЕВ принимал делегацию областного драматического театра им. Шаршена ТЕРМЕЧИКОВА города Шу Республики Киргизии, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". teatr1 На международном фестивале театров, который прошел в Актау, киргизский театр представил пьесу казахского автора Сабита ДОСАНОВА "Жануран" и заняли призовое место в номинации "Надежда". - Драма повествует о событиях восстаний 1986 года, - рассказывает заместитель директора киргизского театра Эмиль ШАМБИТАЛИЕВ. - Главную роль в спектакле показывают в образе народного героя Кайрата РЫСКУЛОВА, где на пути становления независимости представлены подвиги казахской молодежи. Роль Кайрата РЫСКУЛОВА сыграл лауреат премии "Умит" Бактыбек Нурматулу. По словам Эмиля ШАМБИТАЛИЕВА, выбор именно этой пьесы связано с тем, что казахстанская и киргизская истории схожи. Сейчас в планах театра поставить и другие спектакли именно казахстанских авторов. Премьера состоялась 7 апреля в честь дня народной апрельской революции. - Я был приятно удивлен тому, что аким ЗКО очень хорошо знаком с культурой нашего народа, - говорит Эмиль ШАМБИТАЛИЕВ. - В Уральск мы приехали впервые и впечатления такие, что Уральск можно назвать казахстанским Санкт Петербургом. Сегодня, 3 ноября, в 18:00 в казахском драматическом театре пройдет показ пьесы "Жануран" киргизской труппой. Вход бесплатный.