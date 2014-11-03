Пассажиров встречала делегация во главе с акимом области Нурланом НОГАЕВЫМ. Букет цветов был вручен командиру экипажа Ерику САПАРОВУ. - Полоса отличная, - рассказал Ерик САПАРОВ. - Самое удивительное, что ее реконструировали в такой короткий срок. Изначально сказали, что реконструкция будет идти 2 месяца, и за 2 месяца они сделали то, что планировали, и работы сделаны очень хорошо. По словам командира экипажа, первым рейсом в Уральск прилетели 76 пассажиров. - Сели нормально, как закрылись, я первый раз прилетела в Уральск из Алматы, - рассказала пассажир "Фоккер-100" Гульнур ЖАНСЕИТОВА. - До этого, пока аэропорт был закрыт, не летала. - Я прилетел из Актау через Атырау, - говорит пассажир Хайдар БАЗАРАЛИЕВ. - Эти два месяца, конечно, было неудобно. Приходилось сначала ехать в Атырау, оттуда лететь в Актау. Следует отметить, что это только завершение первого этапа реконструкции. - На сегодняшний день эта полоса является одной из лучших, по мнению специалистов нашей республики, - рассказал Нурлан НОГАЕВ. - И реконструкция, которая завершится в следующем году, позволит нам обеспечить посадку и взлет воздушного судна любого типа. К слову, генеральный директор аэропорта Хайретдин РАСКАЛИЕВ пояснил зазоры между бетонными плитами. - Это температурные швы, размер которых 2 сантиметра, - рассказал Хайретдин РАСКАЛИЕВ. - Они делаются через каждые 50 метров. Дело в том, что при нагревании бетон сжимается, при охлаждении он расширяется. Температурные швы применяются во всех бетонных работах. По его словам, в следующем году работы в аэропорту будут продолжены. Так, будет реконструирована рулежная дорожка, стоянка, взлетно-посадочная полоса будет удлинена на 400 метров, и расширена на 3 метра. Кроме того, здесь будет построена аварийная станция и трансформаторная подстанция. - В апреле следующего года аэропорт снова закроется ориентировочно на 1-1,5 месяца для соединения стыков полосы при удлинении, а также при расширении, - продолжает Хайретдин РАСКАЛИЕВ. - А все работы планируется закончить к декабрю 2015 года. Поскольку работы еще остаются. Здесь будут заново построены светотехнические устройства. Например, сейчас стоят огни малой интенсивности, а будут стоять огни высокой интенсивности, для которых и нужны дополнительные трансформаторные подстанции. Также решением акционеров в следующем году начнется реконструкция терминала аэропорта. Напомним, вопрос реконструкции аэропорта поставил Нурлан НОГАЕВ во время визита премьер-министра в ЗКО. После правительство поддержало проект, и было выделено около 6 млрд тенге.