В ЗКО на 4-х стационарных контрольных постах заградительной системы «Рубеж» установлены и функционируют с 3 ноября АПК «АвтоУраган». В УАП ДВД ЗКО рассказали, что комплекс позволяет считывать передние и задние регистрационные знаки транспортных средств, проезжающих через зону контроля со скоростью до 250 км/ч, распознает любое время суток, выявляет факты выезда на встречную полосу движения, а также имеет возможность вывода на печать протоколов с изображениями выбранных автомобилей с датой, временем и распознанным номером и другой информацией. А также в базе АПК "Автоураган" есть номера всех автомобилей, водители которых не оплатили налог, не платят алименты, имеют задолженности по кредитам и прочее.