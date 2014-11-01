По данным пресс-службы, 26 июля 2014 года при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления собственной безопасности ДВД Западно-Казахстанской области был выявлен факт мошенничества, совершенный одним из сотрудников полиции. В результате было возбуждено уголовное дело по ст. 177 УК РК - «Мошенничество» в отношении данного сотрудника полиции области. - Также в ходе расследования уголовного дела в отношении него были выявлены еще несколько фактов, а именно «Подстрекательство на дачу взятки», «Превышение должностных полномочий» и «Вымогательство», сообщает пресс-служба, при этом не называя имени и фамилии сотрудника, даже конкретное место службы. 31 октября суд санкционировал арест подозреваемого полицейского. В настоящее время УСБ ДВД ЗКО ведет расследование указанных уголовных дел. - Таким образом, данный отрицательный проступок был выявлен собственными силами сотрудников управления собственной безопасности ДВД ЗКО и сотрудник, порочащий имя полиции, был изолирован из рядов ОВД, - сообщает ДВД. Также сотрудники ДВД сообщают, если вы столкнулись с неправомерными действиями сотрудника полиции, то нужно обратиться с заявлением в органы внутренних дел по адресу: г.Уральск, ул.Пугачева, 45. Кроме того, можно позвонить по телефонам доверия: 8 711 2 98-45-14, 98-45-68, 98-42-73, 98-42-77, 98-43-50.