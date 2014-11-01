Хозяева уверены, что на овец и коз напали именно собаки. Когда корреспонденты "МГ" прибыли на место, их встретили взволнованные хозяева, которые рассказали, что занимаются разведением хозяйства уже четыре года. И такое у них случилось впервые. Хозяйство ведет Раида ИХСАНОВА с мужем, которая специально переехала из Сырымского района, чтобы заняться животноводством поближе к городу. Едва сдерживая слезы, Раида рассказывает, что это очень большая потеря для них, так как они зарабатывали себе на жизнь именно разведением овец и коз. Прямо в загоне лежали туши овец и коз, у всех животных перегрызено горло. Еще несколько туш лежало во дворе. По словам хозяев, когда они обнаружили «бойню», несколько баранов были еще живы. Но пришлось их прирезать, чтобы животные не мучились. Первым ЧП обнаружил зять хозяев Нургали ТЕМИРГАЛИЕВ, который проживает вместе с ними. - Я вышел из дома около 8 утра, потому что услышал, как кричит козленок, я думал, что он застрял где-то, - рассказал Нургали ТЕМИРГАЛИЕВ. - И увидел, что из-за отодранной в загоне сетки выскочили две собаки - одна черная, одна желтая и три щенка. Я взял палку, шел к ним, они испугались и убежали. Потом я зашел в загон и увидел, что оставшиеся в живых овцы от испуга буквально взгромоздились друг на друга. Я стал кричать хозяев, и они вышли. Хозяйка Раида ИХСАНОВА рассказала, они в шоке от произошедшего. - У нас загрызли где-то 60 овец и 10 коз, мы посчитали, получается, ущерб на 1 млн 400 тысяч тенге. Вот, вызвали ветеринара, все наши животные были на счету у них, имеют специальные бирки. Говорят, будут сжигать. Жалко, аж не могу, - плачет Раида. Прибывший на место ветеринарный врач Бейимбет ИХСАНОВ рассказал, что люди весной приезжают на дачи и заводят собак. Потом осенью, когда они уезжают в город, собак попросту бросают. Им есть нечего, и они начинают нападать на домашних животных. - Погибших и раненых животных мы отвезем на скотомогильник и сожжем их, - сказал Бейимбет ИХСАНОВ. - Вообще, мы убиваем диких собак, а этих просто выловить не можем. Мы даем им ядохимикаты, а стрелять нам не разрешают. Надо эту проблему как-то решать. Также ветврач рассказал, что раненых животных также придется убить, так как, скорее всего, собаки были бешеные. - Не может нормальная собака просто убивать! – убежден он. К слову, как сообщили жители поселка, это не первый случай, 29 октября в Подстепном эти же собаки перегрызли горло 8 баранам. В данный момент на место происшествия выехала районная комиссия во главе с замакима Теректинского района Лауазом УАЛИЕВЫМ. - Сейчас оценивается ущерб и организованы работы по поиску этих собак, - пояснил Лауаз УАЛИЕВ. - Как только будут пойманы собаки, можно будет определить, есть ли у них бешенство. В данный момент мы составили акт, и повезем туши на скотомогильник. К поискам собак привлечены сотрудники полиции.Тяжело раненых животных хозяева прирезали сами, чтобы те не мучились.Оставшиеся в живых овцы и козы. Но если у собак подтвердится бешенство, даже слегка раненых придется забить.Крестьяне держали около ста голов мелкорогатого скота.Местный ветеринар рассказал, что проблемы у сельчан начинаются осенью, когда дачники бросают своих собак, а сами уезжают в город.Очевидец показывает, откуда бежали собаки.Хозяйка дома Раида рассказала, что оценивает ущерб в 1,4 млн тенге.К поиску бродячих собак подключили полицейских.