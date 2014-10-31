Впервые в Уральске проводился конкурс красоты, где участницами были девушки с ограниченными возможностями, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
К конкурсу «Мисс осень-2014» девушки готовились основательно. Продумывали все до мелочей: макияж, прическу, а как иначе, ведь каждая из них хотела получить титул самой лучшей.
- Такой конкурс мы проводим впервые, - говорит председатель ОО «Арба» Гульмира БАТПАКУЛОВА. - Сегодня участвуют восемь девушек в возрасте от 15 до 35 лет. Думаю, что такой конкурс - это хороший психологический толчок для девушек, ставших инвалидами из-за заболевания или несчастного случая. У каждой из них есть множество творческих способностей, и сегодня они смогут показать их окружающим и заявить о себе.
Не остались в стороне и обычные люди, кто-то решил поддержать девушек и принес в подарок живые цветы, а кто-то поддерживал девушек словами одобрения и позитивными лозунгами. Нашелся для такого конкурса и спонсор. Им стал депутат городского маслихата Нуржан СЕРТЕКОВ.
Первым конкурсом стала «Визитная карточка», где каждая девушка должна была вкратце рассказать о себе зрителям и жюри.
Особенно трогательными были слова девушек, которые они говорили от чистого сердца, казалось, не зрителям, а всему миру.
- Я хочу жить, несмотря ни на что, и дарить красоту, - заявила одна из участниц.
Второе состязание прошло под эгидой «Золотые ручки». Тут юные мастерицы показали не только мастерство, но и свой творческий потенциал и креативность. Так, практически все костюмы девушек были изготовлены из подручных материалов.
В ход шло буквально все - от бумаги до воздушных шаров.
Особенно оригинальным было вечернее платье с красивым шлейфом из бумажных кулечков.
Поддержать своих девушек пришли их мамы и подруги, которые постарались, чтобы костюм их участницы был как можно больше похож на "Мисс Осень".
Пока участницы готовились к следующему конкурсу, для всех собравшихся пел Виктор ГЕЛЬЦЕР, который является представителем общества слепых, а также активным представителем от общества «Арба».
- Я не понаслышке знаю, что такое быть не как все, - говорит Виктор. - Знаю, как это тяжело выступать первый раз перед публикой. С детства увлекался музыкой, но в 18 лет окончательно потерял зрение. Благодаря своим друзьям научился играть на гитаре и с тех пор с ней не расстаюсь. Считаю, что наши девчонки просто молодцы, что решили участвовать, поэтому решил поддержать их морально своими песнями.
В третьем конкурсе каждая девушка показала свои творческие возможности: исполняли песни, читали стихи, танцевали.
Для конкурса «Хозяюшка» девушки приготовили разные салаты, что примечательно, не только вкусные, но и красиво оформленные.
Особенно оригинальным был салат из крабового мяса, «упакованный» в букет помидорных тюльпанов.
И вот настал кульминационный момент. Признаюсь, что жюри было довольно не просто назвать имена победительниц, ведь каждая девушка - это тонкая и ранимая натура, особенно, если она участница такого конкурса как «Мисс Осень».
Но среди девушек не было ни обид, ни слез, все радовались общему празднику - Дню красоты, который девушки устроили сами себе.
- Я очень благодарна, что есть такое общество, куда может прийти моя девочка и показать себя, побыть с другими ребятами, - говорит мама одной из участниц. - Это отдушина для нее и для меня. Я горжусь своей девочкой и хочу сказать спасибо за поддержку всем, кто сегодня пришел сюда поболеть за них.
В номинации лучших первое место заняла Гульсайра ГАТАУОВА, девушка не только прекрасно поет, но и преподает курсы компьютерной грамотности в обществе «Арба».
- С детства люблю петь, пишу стихи, мне это очень помогает в жизни, - говорит Гульсайра. - Думаю, что сегодня нет победителей и проигравших, главная победа у каждого своя.
Второе место заняла Назгуль БАЙТУМЕНОВА, и третье место досталось Назерке УТЕГАЛИЕВОЙ. Все участницы показали пример жизнелюбия, мужества для тех, кто волею судьбы оказался в тяжелой ситуации.