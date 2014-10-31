Виновник ДТП в Актобе, офицер Военного института Сил воздушной обороны Мухит АУБАКИРОВ не попадет под суд, сообщает "РИКА ТВ". Служебное удостоверение сфотографировано родственниками пострадавших девушек Служебное удостоверение сфотографировано родственниками пострадавших девушек Напомним, он сбил двух девушек на пешеходном переходе и попытался скрыться. Но его задержали свидетели инцидента. Над виновником ДТП в Актобе пытались устроить самосуд, но его спасли полицейские. После этого Аубакиров написал заявление в полицию на родственников пострадавших девушек, которые напали на него. По факту инцидента полиция возбудила уголовное дело. Но его прекратили за примирением сторон. Виновник аварии выплатил по 2 миллиона тенге каждой из пострадавших. Также он забрал из полиции свои заявления в отношении напавших на него мужчин. "По данной статье, такое предусмотрено законом, - прокомментировали пресс-службе ДВД области. - По новому Уголовному кодексу, который вступит в силу зимой, данный вопрос будет решаться только в суде". Отметим, виновник скандального ДТП в Актобе, которое произошло 13 августа 2014 года, был отстранен от работы, а потом написал заявление об уходе по собственному желанию. В прокуратуре действия свидетелей инцидента осудили. "Несмотря на то, что указанный гражданин являлся виновником ДТП, он не должен был подвергаться наказанию иначе, как в результате правосудия, осуществляемого только судом", - отметили представители надзорного ведомства.