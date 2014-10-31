Стражи порядка обходят школы и детские сады и проводят с ребятами инструктаж, объясняя как себя обезопасить, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Такие меры предосторожности люди в погонах принимают после известных обстоятельств, которые произошли недавно в городе. Напомним, сначала актюбинцев повергло в шок исчезновение 5-летнего Тамирлана. Затем, событие, произошедшее 29 октября, когда на 9-летнюю девочку напал незнакомец. - Объясняем учащимся младших классов, что после занятий надо дождаться родителей и только потом в сопровождении взрослых идти домой. По ночным закоулкам, темным местам не ходить, так как незнакомые люди могут совершить с детьми противоправные действия, - рассказывает инспектор по делам несовершеннолетних ДВД Актюбинской области Жумагуль КАБИЕВА.