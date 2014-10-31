Билеты на рейс из Уральска в Алматы через Атырау уже продают в кассах города, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Вчера, 30 октября, реконструированную взлетно-посадочную полосу Уральского международного аэропорта обследовала экспертная комиссия, в состав которой вошли представители комитета гражданской авиации, инспекции летной эксплуатации, советник по особо важным полетам, проектировщики и представители компании "Эйр Астана".
По словам замруководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог по ЗКО Казбека МЕНЕЕВА, комиссия сделала следующий вывод: после устранения выявленных несоответствий во время обследования ВПП и предоставления доказательной документации в комитет, возможно принятие решения о возобновлении принятия самолетов на аэродром г.Уральск. в межсезонье.
- Они должны доделать маркировку, сопряжение грунта, то есть чисто по безопасности, например, полосу подняли на 38 сантиметров, значит, курсы посадки самолетов меняются. Кроме того, при открытии любого аэродрома, данные этого аэропорта закладываются в компьютеры по всему миру. К строителям никаких претензий нет, - рассказал Казбек МЕНЕЕВ. - Комиссия вчера улетела, сегодня все замечания должны устранить, а в субботу до обеда они должны сдать все бумаги, после чего разрешение будет выдано, чтобы возобновить полеты с уральского аэродрома уже с 3 ноября. Но если даже не успеют начать полеты с 3 ноября, то с 5 ноября однозначно взлетно-посадочная полоса заработает. Реконструкция объекта еще не закончена, и экспертная комиссия лишь обследовала соответствие этой полосы на возможность принятия самолетов во время межсезонья.
Между тем, в кассе аэропорта рассказали, что первый самолет в уральский аэропорт прибудет уже в 9.40 утра 3 ноября. А первый вылет состоится в 17.40 по местному времени в Алматы через Атырау.
По словам замруководителя, работы планируется возобновить в середине апреля следующего года, когда среднесуточная температура воздуха будет плюсовой. Тем не менее, до апреля здесь будут идти такие работы, как заготовка материала, проведение электролиний, то есть то, что не зависит от температуры наружного воздуха и не мешает полетам.
- В апреле планируется сделать так: для посадки самолетов, скажем, "Фоккер-100" достаточно длины взлетно-посадочной полосы в 1 километр 800 метров, длина "взлетки" сейчас 2400 метров, - рассказал Казбек МЕНЕЕВ. - При работах по удлинению полосы она закрываться не будет, а когда будут расширять полосу, вот тогда примерно на полтора месяца аэропорт будет закрыт. Также в это время будут меняться световое оборудование, будет продолжено строительство аварийной станции, кроме того, по всему периметру аэропорта будет идти патрульная дорога, которая будет асфальтирована и к тому же будет служить для защитой от паводка.
Напомним, 1 сентября этого года аэропорт Уральска закрыли на реконструкцию, в настоящее время западноказахстанцы едут в Атырау и Актобе, чтобы вылететь в ту же Астану или Алматы.
Как сообщалось ранее, реконструкция взлетно-посадочной полосы будет проходить в два этапа: 1-ый - реконструкция действующей полосы в этом году, 2-ой - расширение и удлинение в 2015 году. По словам специалистов, после завершения всех работ аэропорт сможет принимать воздушные суда любых габаритов. К слову, ВПП в Уральске была построена 1972 году, и по сей день на ней ремонт проводился только частичный.
