Сегодня, 31 октября, в здании ТОО «Технопарк «Алгоритм» состоялся конкурс «Innova 2014», на котором студенты и школьники представили свои инновационные проекты.
На конкурсе были представлены самостоятельно выполненные проекты школьников и студентов. Для участия в конкурсе работы должны были содержать новые научные, инженерные, практические результаты. Все они были выполнены в виде презентаций или видеороликов.
- Сегодня мы проводим конкурс «Innova 2014» при участии управления образования Западно-Казахстанской области. ТОО ИТ «Софт» выделили нам очень хорошие подарки от продукции Apple. Целью конкурса является реализация инновационных идей среди молодежи, пропаганда творческого мышления, поддержка инновационных проектов. В общем, было принято 76 заявок, а согласно положению о конкурсе, на 1 этапе было отобрано 30 заявок. Школьники и студенты проявили большую активность, - говорит директор ТОО «Технопарк «Алгоритм» Арман ЕСЕКЕНОВ.
К слову, школьники выступали отдельно от студентов. Из выбранных 30 заявок 16 из числа школьников и 14 заявок от студентов.
Одним из представленных проектов был проект студента 3 курса ЗКАТУ им. Жангир-хана Алибека БАКБЕРГЕНОВА. Его проект называется «Разработка новых конструкций подшипников скольжения и область их применения».
- Это инновационный проект, который используется во многих отраслях: авиации, нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, горнодобывающей и железнодорожной отраслях. В моей команде 5 человек, и мы подготовили презентацию нашего проекта. Вместо игольного подшипника мы хотим поставить пружинный. Таким образом, увеличится срок эксплуатации в 5 раз. Игольный подшипник оставляет изъяны на оборудовании и поэтому происходит процесс заклинивания. Изделия из стали как раз специально для пружинного подшипника, - рассказывает участник конкурса.
Другая участница, студентка института ЗКИТУ Ксения СУРКОВА, предложила в своем проекте самоходные оросительные установки, которые работают на солнечной энергии.
- Солнечная энергия бесплатна и доступна. Мы можем использовать самоходные установки для орошения сельскохозяйственных угодий. Это бы оптимизировало эксплуатацию и продуктивность земель. Такая модернизация позволит экономить расходуемые средства,- представила свой проект Ксения СУРКОВА.
Кроме презентации проектов, участники должны были рассчитать теоретический и практический характер, а также сроки эксплуатации и средства, которые затратят на проект.
Также был представлен проект «Благоустройство левого берега Чагана».
- Проект создан для удобства горожан и гостей области. В макете вы можете увидеть теннисный корт, волейбольную площадку и пляжную зону. Проект рассчитан на весенний и летний период, в перспективе создать проект и на зимнее время, - говорит Лейла АМАНГЕЛЬДИЕВА, студентка 4 курса института ЗКИТУ.
Довольно интересные проекты продемонстрировали школьники. Например, «Моделирование заправочно-ремонтной станции для космических летательных аппаратов». Этот проект представили ученики СОШ №38 Мансур КУАНЫШЕВ и Айнур НУРБОЛАТ.
- Над этим проектом мы работаем уже второй год. Мы искали глобальную проблему, в космосе довольно много мусора. Станцию можно запустить вместе с ракетой или специально подготовленном самолете. Сама станция будет работать на топливе и солнечных батареях. В станции есть заправочные и ремонтно-монтажные модули, то есть в открытом космосе будет проводиться ремонт космических аппаратов, что сократит количество космического мусора на околоземной орбите, - рассказывает Мансур КУАНЫШЕВ.
Ученики 9 класса Назарбаев интеллектуальной школы Гаухар БУРКИТБАЕВА и Алишер САНАЕВ рассказали о своем проекте «Использование турбулентности жидкости для получения альтернативной энергии и рассмотрение способов очистки воды от нефти».
- Этот проект мы подготовили за месяц, - рассказала Гаухар БУРКИТБАЕВА. - Цель работы - изучить турбулентные течения и использовать их на благо для получения энергии и чтобы отделять нефть от воды. Рассмотрев географическое положение, мы можем использовать наш проект на реках Урал и Иртыш, используя только течение воды, можно получить до 10 киловатт энергии. Плотность нефти ниже воды, можно построить небольшие трубы, по которым сможем откачивать нефть, - говорят школьники.
Большое впечатление на жюри произвел проект Еламана МЕРТАЯ, ученика школы им. Каныша САТПАЕВА Таскалинского района. В своем проекте он представил экзоскелет.
- Экзоскелет - это робот, который надевается на тело человека и за счет моторов увеличивает силу человека в 20-30 раз. Экзоскелет может применяться в основном в военных отраслях, а также в МЧС, медицине и, возможно, в гражданской сфере. К примеру, военный экзоскелет может выдержать 300 кг, сам костюм весит от 60 до 100 кг. Для граждан он будет легче, регуляторы встроены в одежде. Генератором является магнит, который вырабатывает ток. Над проектом работал 2-3 месяца, я еще работаю над проектом,- говорит Еламан МЕРТАЙ.
После представления проектов жюри сразу выставляли баллы, максимальная оценка - 20 баллов. Участников конкурса поздравил замакима области Марат КАРИМОВ, он выделил, что заниматься инновациями важно для любого государства.
После жюри определили победителей.
Среди студентов 1 место получил Максим ТАРАБАНОВ, 2 место - Турсынай ЕСЛЯМОВА, 3 место - Шынар НУРБЕРГЕН, 4 место присудили Юрию ФЕОКТИСТОВУ, а пятое место - Алибеку БАКБЕРГУНОВУ.
Среди школьников 1 место занял Еламан МЕРТАЙ, 2 место - Гаухар БУРКИТБАЕВА и Алишер САНАЕВ, 3 место - Асылбек БОГЫБАЙ, 4 место - Нуржанат БАЙГУАТОВА и 5 место у Аружан МАНТАЕВОЙ.