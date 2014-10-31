В городском суде №2 завершается судебный процесс по факту ДТП со смертельным исходом, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». 2 июля на центральной улице Атырау водитель «Шевроле Каптива», проехав на красный свет светофора, столкнулась с автомашиной «Киа-Серато» и, выехав на встречную полосу, сбила 45-летнюю женщину. Пешеход от полученных травм скончалась в карете скорой помощи. Четверо детей остались сиротами. Однако, несмотря на такую трагедию, семья погибшей в ДТП женщины простила виновницу. Суд пока не вынес приговор. Государственный обвинитель на суде, зачитав все обстоятельства дела, просила для подсудимой три года лишения свободы, но, применив статью 63 УК РК, окончательно попросил два года условно, а также лишение прав на вождение автотранспортом на три года. Подсудимая, не желавшая показывать своего лица перед фото- и телекамерами, в своем последнем слове сквозь слезы просила прощения у родных и близких погибшей, а у суда наказание, не связанное с лишением свободы. Кстати, следствием было установлено, что за рулем находилась 23-летняя работница суда. В отношении нее было заведено уголовное дело по статье 296 части 2 – «Нарушение правил дорожного движениями лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека». Она была водворена в ИВС, но позже выпущена под залог. Как отметили в суде, после инцидента она уволилась.