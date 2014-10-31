Временный поверенный в делах Украины в Казахстане Юрий Лазебник заявил, что Украина готова покупать казахстанский газ напрямую. Иллюстративное фото с сайта www.2000.ua Иллюстративное фото с сайта www.2000.ua Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Астана". Дипломат уверен, что после запуска ЕАЭС Астана получит возможность поставлять голубое топливо в те государства, куда экспорт пока не налажен. Лазебник также сообщил, что официальный Киев будет добиваться того, чтобы к 2018 году некоторые европейские страны, а также Россия, поставляли в Украину не более 30 процентов газа. Тогда  Москва "перестанет быть монополистом". Этими работами займется создаваемая парламентская коалиция, уточнил  Лазебник. "Чтобы не было иллюзии, что Россия делает такую благотворительную акцию, поставляя Украине газ. Как Украина заинтересована в российском газе, так и Россия заинтересована в Украине как в одном из рынков сбыта своего газа. По мере того, как заработает ЕАЭС, Казахстан получит доступ к энергетической инфраструктуре и сможет поставлять свой газ туда, куда он захочет. Еще раз говорю - Украина готова покупать у Казахстана газ напрямую", - сказал временный поверенный в делах Украины в РК.