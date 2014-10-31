Об этом сегодня, 31 октября, на очередной сессии областного маслихата, где опять поднялся вопрос о селе Усихино Зеленовского района, заявил Аманжол ЗЕЙНУЛЛИН. - В селе Усихино проживают всего 11 человек из 28 зарегистрированных, - рассказывает заместитель акима Зеленовского района Амангельды ТУГУЗБАЕВ. - Есть закон о том, что если в населенном пункте проживает менее 50 человек, то его нужно выводить из числа населенных пунктов, то есть ликвидировать. Сейчас нет смысла вкладывать в это село деньги для ремонта дорог, для подведения газопровода. В селе живут четверо детей, которых возят в школу в поселок Переметное на автобусе райОО, также в селе нет воды, подвоз воды  требует определенных затрат. Именно поэтому считаю, что  ликвидация будет только на пользу бюджету. Также замакима отметил, что в селе нет ни медпункта, ни школы, ни сада, никакой предпринимательской деятельности и ни одного госоргана. На эти слова депутат Серик ТАНИЕВ сказал, что в селе УСИХИНО есть одно крестьянское хозяйство, из которого получает деньги семья из 25 человек, поэтому перед ликвидацией надо все обдуманно взвесить. - Вот, к примеру, возьмем аул Таны, в котором закрыли школу и, что произошло, село само по себе расформировалось, то есть дети начали ездить в районный центр на обучение, поэтому родители решили переехать именно туда, где школа, - говорит ТАНИЕВ. - Еще один пример - это поселок Кызылту, там тоже нет воды, точнее, она есть, только соленая, и проживают там порядка пяти тысяч человек, мы ведь не закрыли село, а нашли компромис - поставили аппарат для того, чтобы сделать воду пресной. Председатель сессии, выслушав все за и против ликвидации, предложил создать выездную комиссию, которая на месте уже решит, что делать с Усихино, и есть ли смысл его оставлять. - В состав комиссии предлагаю войти тем, кто за ликвидацию и тем, кто против, - заявил Аманжол ЗЕЙНУЛЛИН. - Выехать на место вместе с замакима Зеленовкого района, чтобы он показал все проблемы, так сказать, изнутри. На голосовании было принято, что вопрос о ликвидации будет решен на очередной сессии маслихата после выезда в село. Также на сессии маслихата депутатам были вручены юбилейные медали "Казакстан маслихаттарына", которые были отчеканены в честь 20-летнего юбилея маслихата. Фото Медета МЕДРЕСОВА