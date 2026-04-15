И почему храм называют юбилейным.

Храм Христа Спасителя (в народе - Золотая церковь, прим. автора) считается юбилейным: его построили в память о 300-летии служения Уральского казачьего войска Отечеству. Как рассказал директор музея "Старый Уральск" Геннадий Мухин, в начале строительства в 1891 году первый камень в кладку положил будущий император Николай II.

В музее Пушкина до сих пор хранятся поднос, в который клали раствор, и мастерок, который держал в руках царевич.

По словам Мухина, дата "1591 год" на бастионах церкви указана неслучайно - это год первого упоминания яицких казаков в старинных летописях. Эта дата считается своего рода днём рождения казачьего войска. Всего в Российской империи их было 11. Это самое древнее войско.

Архитектор, проектировавший храм, был из Санкт-Петербурга. Семикупольный храм выполнен в новомосковском стиле. Его окружают восемь бастионов, на которых когда-то были установлены трофейные пушки, захваченные казаками во время боевых действий. Позолоченные купола, красноватая облицовка, малиновый звон.

Ранее в церкви располагались краеведческий музей и музей атеизма. В ноябре 1990 года Храм Христа Спасителя был возвращён верующим. Во время реставрации в храме появились позолоченный резной иконостас с киотами и новый набор колоколов, произведены замена кровли и установка новых позолоченных куполов с крестами, установлены железная кованая ограда и брусчатка вокруг храма.

Прихожанин Сергей Павлович рассказал, что для строительства храма специально построили завод по производству кирпича.

Раньше храм отапливался через пол - там до сих пор сохранились печи. Сейчас отопление центральное.

Интересный факт: на одном из колоколов выгравировано имя Святослав - это сын Валерия Суркова, который участвовал в вешании колоколов. Кстати, раньше в колокола звонили вручную, сейчас этот процесс автоматизирован.

В настоящее время в храме ежедневно проводятся богослужения. Храм Христа Спасителя является памятником архитектуры.

Напомним, что 12 апреля у верующих закончился Великий пост. Как христиане встретили Светлое Христово Воскресенье, смотрите в нашем материале.